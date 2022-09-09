Каким увидела наступающее правление британского короля Карла III ведьма Алёна Полынь

Карла III, которого все мы знаем как принца Чарльза, официально возведут на британский престол после смерти матери, королевы Елизаветы II, 10 сентября. Чем восхождение на трон нового монарха обернётся для жителей Соединённого Королевства? В первые месяцы Туманный Альбион продолжит жить прежними правилами, действовавшими в период правления королевы. Это объясняется тем, что главный столп непоколебимости монархии в династических родах — верность традициям. А вот явные перемены в судьбе Великобритании и в жизни короля Карла III начнутся с 2023-го, спрогнозировала ведьма Алёна Полынь.

Стоит учитывать, что Елизавета была религиозным человеком, но этот формат религиозности граничил больше с магической сферой, а не той, которая понятна простым людям, нарекающим себя рабами божьими. И преданность именно конкретному религиозному эгрегору продолжит влиять на её род и династию в дальнейшем Алёна Полынь Ведьма

Когда Карл III проявит себя?

Первый месяц осени — сентябрь — период резких перемен, и события в британской королевской семье тому подтверждение: ушла из жизни королева, правившая более 70 лет, пришёл новый монарх. Время до самой середины января будет относительно хищным и агрессивным: идёт поток года Тигра по китайской метафизике, и каждое государство отстаивает собственные интересы, не обходится без проявления эгоизма. Перемены нового характера принесёт год Кролика (Кота) — 2023-й.

Как заметила ведьма, кролик — символ семьи, размножения. 2023 год ознаменуется для британской королевской семьи "привлечением к штурвалу власти" новых людей, ранее находившихся в тени. Расцвет личности Карла III как короля придётся на январь следующего года. Монарх начнёт действовать решительнее, при этом сумеет сохранить верность многолетним традициям британской короны.

Как долго король Карл III пробудет на троне?

Ответа на вопрос, как долго Карл III будет править, Полынь не дала. Однозначно можно сказать следующее: явно меньше, чем его предшественница, королева Елизавета II, которая взошла на престол в феврале 1952-го и занимала трон вплоть до кончины 8 сентября 2022 года. По заверению ведьмы, все люди власти имеют магическую защиту, отчего на протяжении многих лет сохраняют здоровье, пишет "Вечерняя Москва".