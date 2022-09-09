Чего точно нельзя делать в ореховое полнолуние 10 сентября, когда Меркурий станет ретроградным

Ближайшее осеннее полнолуние случится уже 10 сентября. Называют его Ореховым или Кукурузным, потому что именно на этот период раньше приходился активный сбор урожая этих растений. Полнолуние в первый месяц осени называют ещё Урожайным — отсылка к концу летнего сезона. Называть эту фазу Луны так придумали когда-то фермеры, потому что естественный спутник Земли появлялся на горизонте достаточно рано, освещал ночное небо и давал земледельцам шанс успеть закончить дела. Как ни странно, но помимо сбора урожая на начало осени приходилось очень много свадеб, из-за чего полнолуние 10 сентября иногда называют ещё и Брачным.

Что принесёт полнолуние 10 сентября 2022 года?

Осенью 2022 года Ореховое полнолуние в сентябре наступит в знаке зодиака Рыбы. Что это значит? Что вы почувствуете прилив вдохновения, появится много креативных идей и нестандартных решений сложных вопросов, которые мучили долгое время. Ещё полнолуние 10 сентября усилит вашу интуицию, из-за чего риск совершить роковую ошибку уменьшится в разы.

Ореховое полнолуние в сентябре 2020 года наступит в знаке зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock

10 же сентября, одновременно с Брачным полнолунием, Меркурий станет ретроградным. Всего за год таких явлений, когда кажется, будто планета развернулась и начала крутиться в обратную сторону, обычно три или четыре. Ближайший период ретроградности самой близкой к Солнцу планеты начнётся завтра и продлится до 2 октября 2022 года. Эзотерики предупреждают, что в этот временной промежуток можно испытывать серьёзные проблемы в финансовой сфере, карьере и любовных делах. Так, а чего конкретно нельзя делать в Ореховое полнолуние 10 сентября, а что можно и нужно сделать обязательно?

Чего категорически нельзя делать в Ореховое полнолуние 10 сентября?

Чтобы не привлечь в жизнь негатив, в Кукурузное полнолуние стоит воздержаться от ссор и выяснения отношений. Любые негативные эмоции вернутся к вам с двойной силой. В Ореховое полнолуние категорически нельзя злиться, выводить на конфликт других людей и вспоминать старые обиды.

и выяснения отношений. Любые негативные эмоции вернутся к вам с двойной силой. В Ореховое полнолуние категорически нельзя злиться, выводить на конфликт других людей и вспоминать старые обиды. Чтобы не остаться нищим, в полнолуние воздержитесь от трат и не начинайте строить планы, на которые придётся потратить большую сумму денег. Велики риски обмана со стороны партнёров по бизнесу, из-за чего проводить деловые встречи и подписывать важные контракты 10 сентября тоже не следует.

и не начинайте строить планы, на которые придётся потратить большую сумму денег. Велики риски обмана со стороны партнёров по бизнесу, из-за чего проводить деловые встречи и подписывать важные контракты 10 сентября тоже не следует. Если возникли проблемы с принятием решений в других сферах жизни, за советом стоит обратиться к женщине. Мужская помощь в Ореховое полнолуние выйдет вам боком и только умножит проблемы.

Чего категорически нельзя делать в Ореховое полнолуние 10 сентября 2022 года? Нельзя выяснять отношения, бездумно тратить деньги и паниковать. Фото © Shutterstock

В начале ретроградного Меркурия в полнолуние 10 сентября никак нельзя паниковать . Проблема, образовавшаяся в этот день, покажется катастрофичной и нерешаемой. Исключите риски принятия неправильного решения в первое осеннее полнолуние и не поддавайтесь сомнительным идеям. Перетерпите панику Орехового полнолуния в знаке зодиака Рыбы, которое и наделит вас такими сильными эмоциями, — потом поймёте, что у страха глаза велики.

. Проблема, образовавшаяся в этот день, покажется катастрофичной и нерешаемой. Исключите риски принятия неправильного решения в первое осеннее полнолуние и не поддавайтесь сомнительным идеям. Перетерпите панику Орехового полнолуния в знаке зодиака Рыбы, которое и наделит вас такими сильными эмоциями, — потом поймёте, что у страха глаза велики. Постарайтесь не выдать секретов , не рассказывайте малознакомым людям про себя и личную жизнь. Считается, что недоброжелатели 10 сентября 2022-го будут особенно сильны. Полученную информацию враги вскоре используют против вас.

, не рассказывайте малознакомым людям про себя и личную жизнь. Считается, что недоброжелатели 10 сентября 2022-го будут особенно сильны. Полученную информацию враги вскоре используют против вас. Ещё в Ореховое полнолуние не нужно спорить. Собеседника переубедить вы не сможете, а негатив от ссоры только испортит день и многократно приумножится. Лучше 10 сентября соблюдать нейтралитет.

Что можно и нужно делать в Ореховое полнолуние 10 сентября?

Что можно и нужно делать в Брачное полнолуние 10 сентября? Можно устроить романтическое свидание с любимым человеком, сходить в церковь, начать решать проблемы, которые волнуют и заставляют тревожиться. Фото © Shutterstock