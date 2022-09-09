Чего точно нельзя делать в ореховое полнолуние 10 сентября, когда Меркурий станет ретроградным
Первое полнолуние осени 2022 года пройдёт 10 сентября в знаке зодиака Рыбы, наступит оно в 12:59 по Москве. Рассказываем, как в этот важный период не испортить себе жизнь ненужными действиями.
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Ближайшее осеннее полнолуние случится уже 10 сентября. Называют его Ореховым или Кукурузным, потому что именно на этот период раньше приходился активный сбор урожая этих растений. Полнолуние в первый месяц осени называют ещё Урожайным — отсылка к концу летнего сезона. Называть эту фазу Луны так придумали когда-то фермеры, потому что естественный спутник Земли появлялся на горизонте достаточно рано, освещал ночное небо и давал земледельцам шанс успеть закончить дела. Как ни странно, но помимо сбора урожая на начало осени приходилось очень много свадеб, из-за чего полнолуние 10 сентября иногда называют ещё и Брачным.
Что принесёт полнолуние 10 сентября 2022 года?
Осенью 2022 года Ореховое полнолуние в сентябре наступит в знаке зодиака Рыбы. Что это значит? Что вы почувствуете прилив вдохновения, появится много креативных идей и нестандартных решений сложных вопросов, которые мучили долгое время. Ещё полнолуние 10 сентября усилит вашу интуицию, из-за чего риск совершить роковую ошибку уменьшится в разы.
Ореховое полнолуние в сентябре 2020 года наступит в знаке зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock
10 же сентября, одновременно с Брачным полнолунием, Меркурий станет ретроградным. Всего за год таких явлений, когда кажется, будто планета развернулась и начала крутиться в обратную сторону, обычно три или четыре. Ближайший период ретроградности самой близкой к Солнцу планеты начнётся завтра и продлится до 2 октября 2022 года. Эзотерики предупреждают, что в этот временной промежуток можно испытывать серьёзные проблемы в финансовой сфере, карьере и любовных делах. Так, а чего конкретно нельзя делать в Ореховое полнолуние 10 сентября, а что можно и нужно сделать обязательно?
Чего категорически нельзя делать в Ореховое полнолуние 10 сентября?
- Чтобы не привлечь в жизнь негатив, в Кукурузное полнолуние стоит воздержаться от ссор и выяснения отношений. Любые негативные эмоции вернутся к вам с двойной силой. В Ореховое полнолуние категорически нельзя злиться, выводить на конфликт других людей и вспоминать старые обиды.
- Чтобы не остаться нищим, в полнолуние воздержитесь от трат и не начинайте строить планы, на которые придётся потратить большую сумму денег. Велики риски обмана со стороны партнёров по бизнесу, из-за чего проводить деловые встречи и подписывать важные контракты 10 сентября тоже не следует.
- Если возникли проблемы с принятием решений в других сферах жизни, за советом стоит обратиться к женщине. Мужская помощь в Ореховое полнолуние выйдет вам боком и только умножит проблемы.
Чего категорически нельзя делать в Ореховое полнолуние 10 сентября 2022 года? Нельзя выяснять отношения, бездумно тратить деньги и паниковать. Фото © Shutterstock
- В начале ретроградного Меркурия в полнолуние 10 сентября никак нельзя паниковать. Проблема, образовавшаяся в этот день, покажется катастрофичной и нерешаемой. Исключите риски принятия неправильного решения в первое осеннее полнолуние и не поддавайтесь сомнительным идеям. Перетерпите панику Орехового полнолуния в знаке зодиака Рыбы, которое и наделит вас такими сильными эмоциями, — потом поймёте, что у страха глаза велики.
- Постарайтесь не выдать секретов, не рассказывайте малознакомым людям про себя и личную жизнь. Считается, что недоброжелатели 10 сентября 2022-го будут особенно сильны. Полученную информацию враги вскоре используют против вас.
- Ещё в Ореховое полнолуние не нужно спорить. Собеседника переубедить вы не сможете, а негатив от ссоры только испортит день и многократно приумножится. Лучше 10 сентября соблюдать нейтралитет.
Что можно и нужно делать в Ореховое полнолуние 10 сентября?
Что можно и нужно делать в Брачное полнолуние 10 сентября? Можно устроить романтическое свидание с любимым человеком, сходить в церковь, начать решать проблемы, которые волнуют и заставляют тревожиться. Фото © Shutterstock
- В Брачное полнолуние можно устроить романтическое свидание со второй половинкой, которое обязательно пройдёт удачно. Луна в знаке зодиака Рыбы настроит обоих на атмосферу нежности и любви.
- Чтобы избавиться от проблем, следует выписать всё волнующее вас на бумагу. Ореховое полнолуние поможет найти верные и быстрые решения к каждому пункту.
- Если вы человек верующий, 10 сентября можно сходить в церковь и помолиться о личном счастье, удаче в семье, в любви, о скорой свадьбе.
- В конце дня на Ореховое полнолуние можно написать небольшую записку Луне со словами благодарности. В ответ покровительница зарядит вас энергией и силами на борьбу с возможными трудностями.
- Загадайте в голове образ идеального партнёра. В период Кукурузного полнолуния все мечты про любовь обязательно сбудутся.