Экстрасенс разложила по полочкам, о каких опасностях сигнализируют ночные кошмары
Популярные сюжеты кошмаров Лайфу растолковала экстрасенс Дарья Миронова. Такие сны приходят в качестве предупреждений, уверяет эксперт. А к чему снится что-то конкретное — зависит от ситуации в жизни.
К чему снится дурной сон? Кошмары приходят, когда подсознание хочет дать сигнал психике, о чём-то предупредить. Ведь такие сны — это отражение наших эмоций и переживаний. С точки зрения эзотерики, поскольку энергетически мозг работает непрерывно и ментальные обновления происходят в течение всего ночного цикла, в снах и приходят символичные предупреждения.
Также кошмары могут являться предвестниками каких-либо грядущих событий. Это зависит от знаков, которые вы видите во время испытания сновидением. Если во сне умираете вы или близкие, кого-то убивают или пытают — это очень хороший ззнак. К чему снится смерть? Как ни странно, к долгой жизни участников кошмара. Подробнее разберём самые распространённые сюжеты снов-ужасов.
К чему снятся зубы?
К чему снится выпадение зубов? Это предостережение об опасности. Фото © Shutterstock
Плохой знак, когда во сне выпадают зубы. Это признак того, что кто-то из родных может заболеть, причём серьёзной или неизлечимой болезнью. Чаще всего сны с таким сюжетом выступают в роли предостережения, и игнорировать их нельзя.
К чему снятся кошки?
Если вы видите во сне много кошек, это ваши враги, то же касается и змей, пришедших к вам в ночном видении. Недоброжелатели строят против вас козни, и следует быть как можно осторожнее. Если змея во сне вас жалит или пытается укусить, это может указывать на злые языки, потерю работы, финансовые потери.
К чему снится женщина?
Если во сне к вам приходит женщина, это может говорить о переменах, каких-то удивлениях или изменениях. А когда снится знакомая, такой сон вообще может оказаться пророческим. Например, послужить предупреждением, что именно с этой дамой из сна будет какая-то важная ситуация.
К чему снится мужчина?
Если во сне пришёл мужчина, это хорошо. Фото © Shutterstock
Приснился мужчина? Это хороший знак. Представители сильного пола приходят в видениях, чтобы намекнуть на прибыль, успех, благополучие и карьерный рост. Также может присниться мужчина, который станет вашим суженым. Особенно такие вещие сны бывают с четверга на пятницу.
К чему снится беременность?
Беременность всегда снится к прибыли и деньгам, а также может означать и реальную перспективу в ближайшее время стать родителем. А вот те, кто видит ребёнка во сне, имеют какие-то наивные мечты или заблуждения, сбыться которым, увы, не суждено.
К чему снятся умершие?
Если вам снится умерший, сон может быть напоминаем о нём. Любой специалист по эзотерике скажет, что стоит как можно быстрее сходить к покойнику на могилку и проверить, всё ли с ней в порядке. К чему ещё снятся люди, отошедшие в мир иной? Иногда они приходят в сон, чтобы предупредить о грядущей беде или опасности, поэтому очень важно услышать, что именно покойник вам скажет.
К чему снится квартира?
К чему снится дом или квартира? Такой сон означает ваши внутренние страхи. Фото © Unsplash
Если вам снится дом или квартира, означает, что вы переживаете какие-то внутренние страхи или некоторую неопределённость. Потому что дом, как правило, символизирует вас. Надо смотреть, какой вам снится дом, в каком состоянии квартира. Если здание устойчивое и добротное, это признак вашей хорошей жизни. А если дом ветхий, квартира во сне старая и вся завалена хламом, это прямой намёк, что у вас очень много страхов и переживаний.
К чему снятся руки?
Вообще, руки во сне всегда символизируют защиту. Ладони снятся к помощи, защите и поддержке. Это значит, что скоро кто-то найдёт способ вместе с вами решить проблемы, о которых вы постоянно думаете. Увидеть во сне руки — хороший знак.
Можно ли избавиться от кошмаров и защитить себя во сне?
Защитить себя от кошмаров можно с помощью ловца снов. Фото © Unsplash
Конечно, уберечь спящего от плохих снов и кошмаров можно и нужно. Для этого даже есть небольшой ритуал. Вам понадобится новое круглое зеркало размером с ладошку. Перед сном его нужно положить под подушку. Уже утром следует пойти на перекрёсток трёх дорог и разбить на нём это зеркальце, приговаривая, что всё плохое остаётся в осколках. Разбивать стекло надо таким способом, чтобы ваше отражение в него не попало.
Из простых способов защитить себя во сне — повесить рядом с кроватью ловец снов, такими часто задабривают злых духов. Неплохо будет, если на ночь вы наденете что-то серебряное — это тоже поможет уберечься от негатива, пока спите.
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