За ними не заржавеет: 5 имён, которые носят самые мстительные женщины

Предательство и измена близкого и любимого человека оставляют всегда очень болезненный след, незаживающую рану. Многие дамы после такого не могут оправиться и начинают жить отчаянием. Но есть и такие женщины, кто, погоревав, обязательно захочет расправиться с обидчиком и подберёт лучшую месть. Рассказываем про прекрасных, но таких опасных обладательниц имён, у кого точно хватит сил постоять за себя.

5. Агата

Месть Агаты будет молниеносна, как укус ядовитой змеи. Фото © Shutterstock

От одного только имени Агата уже веет энергетикой власти, силы и некоей опасности. Характер у женщины, кого так назвали, чем-то напоминает змеиный. Агата кажется холодной и неприступной, опасной. Она хищница, которой лучше не переходить дорогу, не поворачиваться спиной. И есть в этой мысли правда: носительницу этого имени нельзя обижать. Месть Агаты молниеносна, как укус ядовитой змеи. Эта дама заденет самые болезненные точки жертвы, надавит на слабые места и разрушит врагу жизнь.

4. Имя Кира

Кира тоже постарается отомстить обидчику сразу, а не ждать у моря погоды. Фото © Shutterstock

Обладательница этого не очень распространённого, но красивого имени может поначалу даже и не знать о своей мстительности. Пока не случится в жизни Киры первое крупное предательство. После него женщина раскроется с другой стороны: покажутся её надменность, озлобленность, эгоцентризм и жестокость. Несмотря на то что месть — холодное блюдо, Кира постарается исполнить задуманное в ближайшее время. Одна только мысль, что злодей после содеянного будет спокойно спать и счастливо жить, разрушает Киру изнутри. Месть этой женщины не заставит себя долго ждать.

3. Женское имя Яна

Женщина с именем Яна сначала усыпит бдительность жертвы, а потом уже свершит лучшую месть. Фото © Shutterstock

С самого детства Яна считает себя правительницей этого мира, поэтому нередко хочет подчинять воле членов семьи, ухажёров и возлюбленных. И если Яна услышит отказ, не сомневайтесь, отомстит по полной. Обладательница этого имени сначала сделает вид, что совсем не обиделась, отвлечёт внимание жертвы и усыпит её бдительность. Чтобы отомстить красиво и с масштабом. Можно даже сказать, что Яна и тут будет работать на публику, выбирая максимально громкое и привлекающее всеобщее внимание наказание обидчику.

2. Имя Стефания

Женщина с именем Стефания может годами выжидать подходящего момента для мести. Фото © Shutterstock

Девушка по имени Стефания может годами выжидать подходящего момента, чтобы устроить обидчику встряску. Она не успокоится, пока не добьётся своего, снова и снова пытаясь исполнить план в жизнь. Упрямству Стефании можно позавидовать, но в то же время женщина совершенно не воспринимает слова "стоп", "нет" и "нельзя". Носительница этого имени мстит с милой и скромной улыбкой на лице, а затем закатывает праздник злорадства, как никогда гордясь собой.

1. Женское имя Ольга

Женщина, которую зовут Ольга, постарается сделать всё, чтобы обидчик на всю жизнь запомнил её месть. Фото © Shutterstock