За ними не заржавеет: 5 имён, которые носят самые мстительные женщины
Это дамы с очень непростым характером. Если обидеть носительниц следующих имён, можете не сомневаться: они подготовят лучшую месть. С такими женщинами безопаснее даже и не думать о предательстве.
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Предательство и измена близкого и любимого человека оставляют всегда очень болезненный след, незаживающую рану. Многие дамы после такого не могут оправиться и начинают жить отчаянием. Но есть и такие женщины, кто, погоревав, обязательно захочет расправиться с обидчиком и подберёт лучшую месть. Рассказываем про прекрасных, но таких опасных обладательниц имён, у кого точно хватит сил постоять за себя.
5. Агата
Месть Агаты будет молниеносна, как укус ядовитой змеи. Фото © Shutterstock
От одного только имени Агата уже веет энергетикой власти, силы и некоей опасности. Характер у женщины, кого так назвали, чем-то напоминает змеиный. Агата кажется холодной и неприступной, опасной. Она хищница, которой лучше не переходить дорогу, не поворачиваться спиной. И есть в этой мысли правда: носительницу этого имени нельзя обижать. Месть Агаты молниеносна, как укус ядовитой змеи. Эта дама заденет самые болезненные точки жертвы, надавит на слабые места и разрушит врагу жизнь.
4. Имя Кира
Кира тоже постарается отомстить обидчику сразу, а не ждать у моря погоды. Фото © Shutterstock
Обладательница этого не очень распространённого, но красивого имени может поначалу даже и не знать о своей мстительности. Пока не случится в жизни Киры первое крупное предательство. После него женщина раскроется с другой стороны: покажутся её надменность, озлобленность, эгоцентризм и жестокость. Несмотря на то что месть — холодное блюдо, Кира постарается исполнить задуманное в ближайшее время. Одна только мысль, что злодей после содеянного будет спокойно спать и счастливо жить, разрушает Киру изнутри. Месть этой женщины не заставит себя долго ждать.
3. Женское имя Яна
Женщина с именем Яна сначала усыпит бдительность жертвы, а потом уже свершит лучшую месть. Фото © Shutterstock
С самого детства Яна считает себя правительницей этого мира, поэтому нередко хочет подчинять воле членов семьи, ухажёров и возлюбленных. И если Яна услышит отказ, не сомневайтесь, отомстит по полной. Обладательница этого имени сначала сделает вид, что совсем не обиделась, отвлечёт внимание жертвы и усыпит её бдительность. Чтобы отомстить красиво и с масштабом. Можно даже сказать, что Яна и тут будет работать на публику, выбирая максимально громкое и привлекающее всеобщее внимание наказание обидчику.
2. Имя Стефания
Женщина с именем Стефания может годами выжидать подходящего момента для мести. Фото © Shutterstock
Девушка по имени Стефания может годами выжидать подходящего момента, чтобы устроить обидчику встряску. Она не успокоится, пока не добьётся своего, снова и снова пытаясь исполнить план в жизнь. Упрямству Стефании можно позавидовать, но в то же время женщина совершенно не воспринимает слова "стоп", "нет" и "нельзя". Носительница этого имени мстит с милой и скромной улыбкой на лице, а затем закатывает праздник злорадства, как никогда гордясь собой.
1. Женское имя Ольга
Женщина, которую зовут Ольга, постарается сделать всё, чтобы обидчик на всю жизнь запомнил её месть. Фото © Shutterstock
Помните княгиню Ольгу, которая искусно мстила за смерть мужа? Такой подход до сих пор практикуют носительницы данного имени. Пусть на первый взгляд Ольга может выглядеть хрупкой и нежной, внутри скрывается сокрушительный потенциал. Оля готова пожертвовать многим, включая и себя, лишь бы справедливость восторжествовала, а зло было наказано. И интуиция женщины с этим именем безошибочно подскажет ей варианты, как лучше за себя отомстить. Да так, чтобы судный день запомнился не только врагу.