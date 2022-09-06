Старики поделились с молодёжью, что хотели бы знать до 30, и эти советы помогут прожить достойно

"Первое, о чём я подумал: ухаживайте за зубами! Чистите два раза в день, используйте зубную нить, проходите осмотры. В этом году я отдал стоматологам больше двух тысяч долларов (и это с огромной семейной скидкой). <...> Переоценить важность зубной гигиены ну очень сложно. Никогда не поздно начать лучше заботиться о зубах", — QueenYardstick.

"Нет" — это законченное предложение. Научитесь отказываться и проговаривать это вслух", — KikiKittiKai.

"Используйте солнцезащитный крем. Не менее SPF 30. Не будьте людьми, которые соглашаются на 15, потому что хотят загореть. Любой дерматолог также скажет вам, что уровень 30 — это минимум", — Neve_Dreve.

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"От 20 до 30 лет — это время для вас. Делайте всё, что хотите: путешествия, учитесь, закатывайте вечеринки — что угодно. Не соглашайтесь и не заводите семью, пока не будете на 100% уверены, что не выжали из этого периода жизни всё, что могли", — Pim271986.

"Вкладывайте деньги в опыт, а не в вещи", — FatboySlimThicc.

"Если не будете принимать решения и планировать жизнь, она решит и распланирует всё за вас. Здесь нет никакого автопилота. Вы должны активно участвовать в собственной судьбе, если хотите достойной жизни", — RoadSolid2487.

"Тренируйтесь на регулярной основе. Ходите в спортивный зал или просто делайте упражнения дома. Чем старше становитесь, тем сложнее начать", — Premium333.

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"А ну, выпрями спину! Не горбись. Потом ещё спасибо скажешь...", — Ahshalon_Tenisk.

"Перестаньте беспокоиться из-за того, что о вас подумают люди. Занимайтесь своими делами и наплюйте на мнение окружающих. Я начал прислушиваться к этому совету ещё очень давно. Никогда не был счастливее, чем сейчас", — Beautybabe09.

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