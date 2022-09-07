Женщины с этими четырьмя именами — искусные лгуньи

Любое умение можно развить и отточить до совершенства, в том числе и способность врать. Некоторые из женщин с самого начала за собой замечают, что лгать получается легко, а враньё остаётся безнаказанным. Рассказываем, обладательницы каких имён стали самими искусными лгуньями, ведь в их истории нельзя не поверить.

Женское имя Инга

Наверное, даже детектор лжи не сможет распознать обман Инги. Фото © Freepik

Обман, придуманный Ингой, не сможет распознать, наверное, даже детектор лжи. За годы тренировок обладательница этого имени врать научилась мастерски. Женщина не нервничает, не выдаёт ложь языком тела или жестами. Инга уверена в своих словах настолько, что ни у кого даже не возникнет мысли усомниться в их правдивости. Да и сама носительница имени тоже не глупая: лжёт только в определённые моменты, которые просчитывает заранее.

Дина

Из-за собственных принципов Дина лжёт только во благо. Фото © Freepik

Ещё одна прекрасная особа — символ поговорки "доверяй, но проверяй" — Дина. Это имя наделило хозяйку не только отзывчивостью и добротой, из-за чего та легко втирается в доверие, но и подарило умение обманывать. Обычно Дина прибегает к способности искусно лгать только в определённые моменты. Эта дамочка из принципа не использует ложь в корыстных целях, обманывает только во благо. Может, именно из-за того, что врёт Дина не так часто, все ей верят.

Имя Ксения

Ксения чётко следит за фактами, чтобы не допускать в своём обмане промахов. Фото © Freepik

Женщина с этим именем нередко имеет тяжёлый характер. Ксения строгая, требовательная и хочет быть максимально успешной и уважаемой. И чтобы хоть как-то нащупать рычаги давления на окружающих, носительница этого имени научилась не только манипулировать, но и искусно лгать. Обман Ксении выявить ой как непросто. Девушка всегда проверяет всю информацию, прежде чем ввести кого-то в заблуждение. Все её слова и предъявленные факты отчасти достоверны. Просто Ксюша научилась преподносить их под другим углом, создавая для себя выгоду.

Женщина по имени Наталья

Наталья очень любит обманывать и пудрить мозги мужчинам. Фото © Freepik