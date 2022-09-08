Эти имена носят мужчины, которые рискуют умереть молодыми

Карма, родовое проклятие или слишком рисковое поведение — причины могут быть разными. Но все мужчины со следующими именами в опасности, потому как могут покинуть этот мир задолго до выхода на пенсию. И, если многие хотели бы узнать ответ на вопрос, как они умрут, наверняка найдутся такие люди, кто не рискнёт быть в курсе этого "знания". Иногда Вселенная сама может предупредить о надвигающейся опасности, например послав сон с умершим родственником. Если вам приснилась смерть, действовать стоит незамедлительно. Особенно важно научиться замечать подобные знаки мужчинам с этими именами, ведь они рискуют умереть молодыми.

Мужчина Валентин

Валентин может умереть молодым из-за гордыни и нежелания платить по счетам. Фото © Shutterstock

Имя Валентин наделяет обладателя мистическими силами. Уже в раннем детстве мальчик замечает, что может видеть и слышать больше остальных детей. Со временем сила Вали только множится. Если мужчина научится её контролировать, вынесет из своей способности много пользы. Например, сможет колдовать и подстраивать события под себя, чтобы успевать, выигрывать, избавляться от конкурентов или приворожить любовь. Вот только у всего есть своя цена. Как только мужчина по имени Валентин зазнается и пропустит хотя бы одно подношение высшим силам, накличет на себя беду. Духи не покажут себя с милосердной стороны и сделают всё, чтобы как можно раньше сжить Валентина со света. И это не займёт у них много времени.

Имя Егор

Егор рискует умереть раньше времени, увлёкшись экстримом. Фото © Shutterstock

Егор и сам часто задумывается, что может умереть молодым. Однако это его не пугает, и обладатель имени продолжает вести опасный образ жизни. Часто попадает в рисковые ситуации, лезет в самый эпицентр конфликтов, не задумывается о здоровье. Всё это может стать причиной ранней смерти Егора. Сам по себе такой парень — натура эмоциональная. Мужчина ненавидит скуку, поэтому самыми разными способами пытается разнообразить серые будни. Отдушину, как и риск умереть молодым, Егор находит в экстремальных занятиях спортом. Носитель этого имени и на гору с сомнительной подготовкой полезет, и на магистралях ночью устроит гонки, может и пьяным полезть в драку с незнакомыми людьми. И, если Егор не одумается, не станет осторожнее, может умереть молодым.

Мужчина по имени Афанасий

Зависимость от удовольствий погубит Афанасия — тот рискует умереть молодым. Фото © Shutterstock