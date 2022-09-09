Чужой среди своих: Для чего английский король Карл III регулярно посещает православный Афон После смерти королевы Елизаветы II престол займёт её старший сын — принц Чарльз. Не все в Англии хотят его воцарения, в том числе и из-за его искренней любви к православию. Лайф выяснил её истоки. 9 сентября, 13:08 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Hugo Burnand / Anwar Hussein Collection / WireImage, © Shutterstock

10 сентября принца Чарльза официально объявят королём Британии Карлом III. Тронные имена британских королей пишутся в библейской традиции, где Джеймс (James), например, меняется на тронное имя Яков, а Чарльз (Charles), соответственно, становится Карлом.

Королю сейчас 73 года, и он стал самым пожилым монархом, взошедшим на престол, в истории Британии. После окончания траура в Вестминстерском аббатстве будет произведён религиозный ритуал коронации. Время ожидания коронации может достигать свыше полугода.

Королевское место Эдуарда I, на котором проходит коронация монархов Великобритании. Фото © Wikipedia

Тайна православного монарха

Известно, что Чарльз никогда не стремился к короне. И, по мнению некоторых экспертов в области монархического права, он и не может быть королём. Будучи формально женатым на принцессе Диане Спенсер, Чарльз вступил в морганатическую (незаконную) связь с Камиллой Паркер-Боулз, и это лишило его права на королевский престол. Вопрос с наследованием сняла сама королева Елизавета, сделав для старшего сына исключение. При всей её нелюбви к обычной англичанке Паркер-Боулз после вступления в брак с Чарльзом ей даровали титул герцогини Корнуолльской и Ротсейской.

Чарльз и Камилла. Фото © Getty Images / Max Mumby / Indigo

Освещая свадебное путешествие принца с Камиллой в 2005 году, британские журналисты сообщали, что три дня Чарльз провёл в православном монастыре в румынском городе Хорезу. Когда яхта с новобрачными достигла греческого полуострова Халкидики, Чарльз вдруг оставил супругу на яхте (женщинам вход на Афон запрещён) и три дня провёл на Святой горе. Обитель стала любимым местом уединения для принца ещё со времён его брака с Дианой Спенсер (Леди Ди). Оказалось, что на Афоне он частый гость, Святая гора является одним из самых главных жизненных увлечений и ориентиров принца. На Афоне распространена легенда, что принц подумывал о принятии монашества, жертвуя британской короной.

Приезжая на Афон, Чарльз, бывало, проводил там несколько недель Великого поста, соблюдая с братьями все строгие ограничения. Он спал на простой кровати с поролоновым матрасом в православном Ватопедском монастыре в келье площадью 30 квадратных метров, единственным отличием её от других монашеских келий была своя ванная. В монастыре наравне с монахами Чарльз участвует в богослужениях, а в свободное время рисует акварелью пейзажи Святой горы. Довольно частые поездки Чарльза на Афон привлекали внимание как британской, так и греческой прессы. Американский журнал The Baffler даже высмеивал принца, называя его духовные поиски — шизофренией.

Принц Чарльз, акварель "Монастырское строение в Ватопеде". Фото © euro-royals.livejournal.com

Известный английский композитор Джон Тавенер — давний друг Чарльза — принял православие ещё в 1977 году из рук митрополита Антония Сурожского (Блума). Его и нынешнего короля отличает глубокое интеллектуальное восприятие религии, а нынешнее выхолощенное англиканство, где венчают геев, не способно удовлетворить столь глубокие духовные поиски.

Любовь к православию не ограничивалась в Чарльзе паломничествами. Собирая деньги на ремонт сербского монастыря Хиландар на Святом Афоне, Чарльз давал приёмы, где присутствовал весь свет финансовой и аристократической Англии. Дома у него много икон, в основном афонского письма. На свадьбе своего сына Уильяма принц дал указание повесить православные иконы в святая святых англиканства — Вестминстерском аббатстве, чем привёл в замешательство гостей.

Фото © vk / поговорим

Как король Англии и глава англиканской церкви Карл III не может придерживаться никакой религии, кроме христианства англиканского образца. Поскольку согласно британскому праву он имеет право издавать законы, регулирующие церковную и общественную жизнь Соединённого Королевства. Однако его искренняя тяга к православию породила упорные слухи о том, что Чарльз является тайным православным — такая практика была широко распространена среди греков во времена османского владычества.

Интересно, что принца часто подозревали и в тайном иудействе, поскольку в детстве он якобы был обрезан. Эта традиция в королевской семье берёт начало в эпохе королевы Виктории и основана на т.н. "давидовской" британо-израильской религиозной системе. Для этого британская королевская семья пригласила раввина Сноумана.

Моя кровь от отца

Любовь к православию перешла Чарльзу от отца Филиппа, герцога Эдинбургского (внука короля Греции Георга I), который всегда говорил, что перешёл в англиканство, но остался в душе православным. Чарльз впервые оказался на Святой горе со своим отцом, который продолжал креститься тремя перстами уже после принятия англиканства.

Принц Чарльз с отцом. Фото © Getty Images / Mark Cuthbert / UK Press

Филипп является праправнуком российского императора Николая I. А дед Чарльза, греческий принц Андрей, в 1908 году был зачислен в список Невского императорского полка и 1-й роты Российской армии. Филипп умер в прошлом году, его супруга Елизавета II пережила его всего на год. Своё отношение к России король Карл III никак не обозначал, оставаясь в рамках королевской дипломатии, но уже два десятка лет гуляет фраза, якобы произнесённая принцем в одном из закрытых английских клубов:

— Я не вижу во всём мире ни одной точки, откуда может прийти возрождение, ибо сами вы, джентльмены, понимаете, что все мы катимся в бездну разврата, распутства, грабежа, воровства, аморальности полной, к извращению полному. Единственная точка, которую я вижу, где может быть начало какого-то возрождения, — Россия.

Примет ли Карл III православие? 0 Да, он давно к нему стремится Нет, ему помешают многочисленные условности королевской семьи Он будет придерживаться православия тайно

Авторы Станислав Сенькин