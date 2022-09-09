Меркурий 10 сентября начнёт ретроградить, и вот что делать можно, а чего категорически нельзя

Ретроградный Меркурий с 10 сентября по 2 октября 2022 года

Завтра, 10 сентября 2022 года, планета Меркурий развернётся на попятное движение в девятом градусе знака Весы. С точки зрения земного наблюдателя наименьшая планета Солнечной системы будет двигаться назад в сторону знака Дева, где 2 октября в 25-м градусе Девы развернётся обратно в прямое движение.

Кому нужно быть особенно бдительными в ретроградный Меркурий 10 сентября?

Особенно бдительными 10 сентября 2022-го должны быть люди-Весы, рождённые в период с 30 сентября по 2 октября. Кроме того, астролог Ольга Архангельская советует быть осторожными Овнам, родившимся в промежутке с 30 марта по 2 апреля, Ракам, рождённым в период с 30 июня по 2 июля, и Козерогам (30 декабря – 2 января).

Кому стоит быть аккуратными 2 октября 2022 года?

2 октября 2022 года Меркурий развернётся обратно в прямое движение. Быть особенно осторожными в этот день рекомендовано людям, рождённым в эти промежутки: 16–18 сентября, 16–18 марта, 16–18 июня, 16–18 декабря. Фото © Freepik / benzoix

2 октября, когда Меркурий будет разворачиваться обратно, напрячь внимание стоит людям, рождённым в эти промежутки: 16–18 сентября, 16–18 марта, 16–18 июня, 16–18 декабря.

Что можно делать в ретроградный Меркурий в 2022-м?

Когда Меркурий ретроградит, стоит: чинить и ремонтировать сломанные вещи, технику, гаджеты, средства передвижения, мебель;

приводить в порядок бумаги, документы, вещи;

с особой тщательностью проверять любую входящую информацию, в том числе проявлять особую бдительность и осторожность при подписании документов;

возобновлять утерянные связи с родственниками, друзьями, приятелями, коллегами, клиентами;

мириться;

искать потерянные вещи;

реанимировать отложенные проекты, доводить до завершения дела.

Меркурий ретроградный: можно ли жениться и что нельзя делать?

В период ретроградного Меркурия категорически нельзя: покупать любые средства передвижения — от самокатов и роликов вплоть до машин;

приобретать технику, телефоны, компьютеры, гаджеты и другие информационные средства;

заключать новые договоры, сделки, брак;

ездить в абсолютно новые места, например на отдых;

начинать новые медобследования;

заводить новые знакомства — они могут оказаться скоротечными и мимолётными.

Если же вы начали сделку, обследование до 10 сентября и после доделываете, можно продолжать. Всё новое лучше начинать после 6 октября Ольга Архангельская Астролог

Как ретроградный Меркурий влияет на отношения?

В ретроградный период Меркурия с 18 по 20 сентября споры будут поджидать и дома, и на работе, так что будьте аккуратнее с шутками и подколками. Фото © Freepik / yanalya

С 18 по 20 сентября возможны споры и полемика как дома, так и на работе. Захочется доказать, что "я умнее и лучше других". Астролог рекомендует быть аккуратнее с острыми шутками и подколками. В этот период можно вернуться к осуществлению давно забытых планов.

Когда следует быть особенно внимательными в ретроградный Меркурий?

Особенно внимательными важно быть в период так называемой статики Меркурия, а именно с 6 по 13 сентября и с 29 сентября по 5 октября 2022 года. В эти дни могут "зависать" техника и гаджеты, переноситься сроки мероприятий, задерживаться доставки, путаться заказы, опоздания и срывы намеченных планов. Люди будут тотально невнимательны и рассеянны. Не исключены обострения у тех, кто страдает повышенным артериальным давлением или спазмами сосудов, поэтому стоит уделить особое внимание здоровью.