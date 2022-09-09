Меркурий 10 сентября начнёт ретроградить, и вот что делать можно, а чего категорически нельзя
В ретроградную фазу Меркурий вступит 10 сентября, продлится она до 2 октября. Особенно внимательными нужно быть в период статики планеты. Как его пережить, Лайфу поведала астролог Ольга Архангельская.
Ретроградный Меркурий с 10 сентября по 2 октября 2022 года
Завтра, 10 сентября 2022 года, планета Меркурий развернётся на попятное движение в девятом градусе знака Весы. С точки зрения земного наблюдателя наименьшая планета Солнечной системы будет двигаться назад в сторону знака Дева, где 2 октября в 25-м градусе Девы развернётся обратно в прямое движение.
Кому нужно быть особенно бдительными в ретроградный Меркурий 10 сентября?
Особенно бдительными 10 сентября 2022-го должны быть люди-Весы, рождённые в период с 30 сентября по 2 октября. Кроме того, астролог Ольга Архангельская советует быть осторожными Овнам, родившимся в промежутке с 30 марта по 2 апреля, Ракам, рождённым в период с 30 июня по 2 июля, и Козерогам (30 декабря – 2 января).
Кому стоит быть аккуратными 2 октября 2022 года?
2 октября 2022 года Меркурий развернётся обратно в прямое движение. Быть особенно осторожными в этот день рекомендовано людям, рождённым в эти промежутки: 16–18 сентября, 16–18 марта, 16–18 июня, 16–18 декабря. Фото © Freepik / benzoix
2 октября, когда Меркурий будет разворачиваться обратно, напрячь внимание стоит людям, рождённым в эти промежутки: 16–18 сентября, 16–18 марта, 16–18 июня, 16–18 декабря.
Что можно делать в ретроградный Меркурий в 2022-м?
Когда Меркурий ретроградит, стоит:
- чинить и ремонтировать сломанные вещи, технику, гаджеты, средства передвижения, мебель;
- приводить в порядок бумаги, документы, вещи;
- с особой тщательностью проверять любую входящую информацию, в том числе проявлять особую бдительность и осторожность при подписании документов;
- возобновлять утерянные связи с родственниками, друзьями, приятелями, коллегами, клиентами;
- мириться;
- искать потерянные вещи;
- реанимировать отложенные проекты, доводить до завершения дела.
Меркурий ретроградный: можно ли жениться и что нельзя делать?
В период ретроградного Меркурия категорически нельзя:
- покупать любые средства передвижения — от самокатов и роликов вплоть до машин;
- приобретать технику, телефоны, компьютеры, гаджеты и другие информационные средства;
- заключать новые договоры, сделки, брак;
- ездить в абсолютно новые места, например на отдых;
- начинать новые медобследования;
- заводить новые знакомства — они могут оказаться скоротечными и мимолётными.
Если же вы начали сделку, обследование до 10 сентября и после доделываете, можно продолжать. Всё новое лучше начинать после 6 октября
Как ретроградный Меркурий влияет на отношения?
В ретроградный период Меркурия с 18 по 20 сентября споры будут поджидать и дома, и на работе, так что будьте аккуратнее с шутками и подколками. Фото © Freepik / yanalya
С 18 по 20 сентября возможны споры и полемика как дома, так и на работе. Захочется доказать, что "я умнее и лучше других". Астролог рекомендует быть аккуратнее с острыми шутками и подколками. В этот период можно вернуться к осуществлению давно забытых планов.
Когда следует быть особенно внимательными в ретроградный Меркурий?
Особенно внимательными важно быть в период так называемой статики Меркурия, а именно с 6 по 13 сентября и с 29 сентября по 5 октября 2022 года. В эти дни могут "зависать" техника и гаджеты, переноситься сроки мероприятий, задерживаться доставки, путаться заказы, опоздания и срывы намеченных планов. Люди будут тотально невнимательны и рассеянны. Не исключены обострения у тех, кто страдает повышенным артериальным давлением или спазмами сосудов, поэтому стоит уделить особое внимание здоровью.
С 29 сентября стоит вернуться к планированию, расчётам, пересмотру бюджета как семейного, так и компании, внедрять в жизнь всё это лучше после 6 октября
Рецепты
Shutterstock