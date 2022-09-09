Как младший сын Елизаветы II принц Эдвард оскандалился, заранее "выкопав могилу" королеве

Ни для кого не секрет, что в семьях, где больше одного ребёнка, у каждого из родителей есть свой любимчик. Для британской королевы Елизаветы II им был принц Эндрю, угодивший в скандал из-за обвинений в насилии. Поговаривали, что покойный супруг монархини принц Филипп лучше всех относился к принцу Эдварду. Знал бы герцог Эдинбургский, как граф Уэссекский подведёт его...

Ничего криминального принц Эдвард не сделал: просто 7 сентября вместе с супругой Софи Рис-Джонс посетил британский город Престон, где поучаствовал в посадке дерева. Фотография с мероприятия, опубликованная в официальных аккаунтах королевской семьи, была ой как некстати. 8 сентября на 97-м году жизни умерла Елизавета II, а изображение с её сыном, роющим землю, породило мемы и шутки про могилу и похороны.

Граф и графиня Уэссекские 7 сентября посетили город Престон, где приняли участие в посадке дерева. Фото © Twitter / prestoncouncil

"Официальный аккаунт британской королевской семьи прямо сейчас, просто УЖАСНО", — написала пользовательница "Твиттера" Мартина.

Фото © Twitter / breakble_heaven

Худшей расстановки фотографий просто не придумаешь. Администраторам аккаунта пришлось то ли скрыть, то ли вовсе удалить фото с принцем Эдвардом и его супругой, "копающими могилу" королеве, но осадочек у юзеров явно остался. Гневных комментов и мемов на тему — в достатке.

"Господь, о нет, бог мой, вы шутите?" — Vivian.

"Подавилась едой, поняв, что здесь происходит", — Xiomara.

"Запрыгивай, мама", — femmegranate.

Фото © Twitter / femmegranate

"Очень похоже на вот это", — Emi C. Navarro.