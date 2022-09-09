Что носить осенью 2022-го: Звёздный стилист Дембикова раскрыла главные модные тренды

Что модно носить осенью 2022 года?

Какие модные тенденции следует блюсти осенью 2022-го, задаются вопросом модницы. Телеграм-канал "Изнанка. Женщины" пообщался со звёздным стилистом Линой Дембиковой и узнал, вещи каких цветов актуальны в сентябре – ноябре. Как заметила специалист, фокус этой осенью — на жухлую, глубокую, очень сочную цветовую гамму.

Какие цвета в одежде в моде осенью 2022-го?

"За основу я рекомендую вам взять бежевый или карамельный, знаете, такой насыщенный, красивый, шоколадно-коричный оттенок. Ну а яркие акценты стоит добавить апельсиновым, терракотовым, или насыщенно красным, или синим, если любите насыщенный цвет электрик".

Звёздный стилист Лина Дембикова рассказала о трендах осени 2022 года, в том числе и о модных расцветках. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

Одежда каких силуэтов актуальна осенью 2022 года?

Осенью 2022 года не теряет популярности оверсайз. Утепляясь, выбирайте прямые, свободные силуэты. Акценты можно расставлять аксессуарами. Фото © Shutterstock

Когда мы говорим с вами про то, что оверсайз теряет популярность, мы немножечко лукавим. С одной стороны, летом мы показывали много голого тела, укороченные топы, но зимой и осенью хочется утеплиться. Поэтому у нас с вами будут всё-таки более прямые силуэты, свободные Лина Дембикова Стилист

Дембикова советует модницам забыть про любимые джинсы скинни и обратить внимание на прямые джинсы или прямые кожаные брюки. Что касаемо верха, он должен быть свободным. Акцент куртке можно придать пояском или баской — тем самым подчеркнёте ещё и талию. Силуэт должен оставаться воздушным.

Одежду из каких материалов носить в осеннем сезоне 2022-го?

Лидер среди материалов этой осенью, безусловно, кожа. Причём цвета самые разные: коричневый, терракотовый, винный, да любой. Можно смело носить тотал-луки из кожи, главное, чтобы в них вам было комфортно. Фото © Shutterstock

Конечно, кожа — это лидер. Total кожа: коричневая, чёрная, терракотовая, винная, любая... Причём кожаными могут быть как рубашка, так и брюки, и бомбер, и даже пуховик. Здесь кому насколько комфортно Лина Дембикова Стилист

Ещё один безусловный лидер среди текстур — трикотаж. Речь не только о свитерах, но и о трикотажных платьях, топах, юбках. "Тут тоже смело чувствуйте себя, как говорится, свободными в выборе", — подчеркнула Лина Дембикова.

Модные фишечки, на которых осенью 2022-го нужно заострить внимание

Я бы говорила про интересные корсеты и баски, их можно добавлять поверх трикотажных изделий. Например, корсеты мы не носим женственно, с открытыми плечами, а носим поверх футболок, поверх трикотажных платьев, можно даже поверх свитера Лина Дембикова Стилист

Какие аксессуары в моде осенью 2022 года?

Главным обувным хитом осенью 2022 года станет платформа. Чем выше платформа у лоферов или ботильонов, тем лучше. Фото © Shutterstock

Маленькие сумочки, которые так полюбились модницам и инфлюенсерам, больше не в тренде — они и так долго были лидерами. Теперь в моде большие, объёмные, свободные сумки. Что до обуви, главный хит осеннего сезона — платформа. Сейчас можно смело носить ботильоны и лоферы на высокой платформе.

В общем, этой осенью утепляемся, добываем красивые, эффектные, фактурные вещи, не боимся декоративных элементов из кожи. Ну и, конечно же, аксессуары — не забывайте про них. Осенью можно носить крупные, яркие, броские, золотые украшения. Вперёд! Лина Дембикова Стилист