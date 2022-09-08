Будильник заменила волынкой и ещё 14 фактов про королеву Елизавету II, о которых вы точно не знали

1. У королевы Елизаветы II были прозвища Лилибет и Капустка

Принцесса Елизавета, будущая королева Великобритании, Виндзор, 1930-е годы. Фото © Getty Images / Ann Ronan Pictures / Print Collector

Прозвище Лилибет Елизавета II получила в детстве. Дело в том, что маленькая Лиза не умела правильно произносить своё имя. Король Георг VI говорил о дочерях: "Лилибет — моя гордость. Маргарет — моя радость". Кстати, принц Гарри и Меган Маркл дали дочке имя Лилибет — в честь прабабушки. А покойный принц Филипп с любовью называл супругу "моя маленькая капуста" или просто Капустка.

2. Елизавета II и её муж принц Филипп — дальние родственники

Елизавета II и её супруг принц Филипп технически были дальними кузенами по линии британской королевы Виктории, которая обоим являлась прапрабабушкой. Герцог Эдинбургский был связан с Викторией по материнской линии, а его жена — по отцовской.

3. Королева — крёстная мама 30 человек

У королевы было 30 крестников. Среди них Гай Невилл — сын подруги детства Елизаветы II леди Анны Камиллы Уоллоп и её супруга лорда Руперта Невилла; Теодора Греческая — дочь бывшего короля Греции Константина II и Её Королевского Величества Анны-Марии Датской; Джеймс Огилви — единственный сын сэра Ангуса Огилви и принцессы Александры Кентской.

4. Елизавета II служила во время Второй мировой

Принцесса Елизавета в униформе Женского вспомогательного территориального корпуса, апрель 1945 года. Фото © Wikipedia

Елизавете II было 18, когда в феврале 1945-го она по собственной инициативе присоединилась к "Вспомогательной территориальной службе" и выучилась на механика-водителя санитарного автомобиля. Она стала первой женщиной из королевской семьи, присоединившейся к вооружённым силам в качестве активного члена на постоянной основе. Будущая королева получила звание лейтенанта, её военная служба продлилась пять месяцев.

5. Елизавета II познакомилась с будущим мужем принцем Филиппом, когда ей было восемь лет

В детстве будущая королева Елизавета II и принц Филипп часто посещали одни и те же мероприятия, однако официальное знакомство произошло в ноябре 1934 года на свадьбе Марины Греческой и Датской и принца Джорджа, герцога Кентского. Наследнице британского престола тогда было восемь лет, а её будущему мужу — 13.

6. На свадьбе у Елизаветы II была не одна подружка невесты

Елизавета II вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена 20 ноября 1947 года, причём за день до торжества бывший принц Греческий и Датский получил титул герцога Эдинбургского. Свадебная церемония была роскошная, а будущая монархиня выбрала себе в подружки сразу несколько девушек: принцессу Маргарет, принцессу Александру Кентскую, леди Кэролайн Маргарет Монтегю-Дуглас-Скотт, леди Мэри Кембридж, Памелу Маунтбеттен, Маргарет Эльфинстон и Диану Боуз-Лайон.

7. У королевы за всю жизнь было больше 30 корги

Королева Елизавета II со своими корги в Вирджиния-Уотер в Суррее, 12 мая 1973 года. Фото © Getty Images / George W. Hales / Fox Photos

Известно, что королева Елизавета II любила вельш-корги с ранних лет. У неё было более 30 собак этой породы, причём монархиня их разводила сама.

8. Елизавета II свободно говорила по-французски

Елизавета II научилась "языку любви" от французских и бельгийских гувернанток. Во время визитов во франкоговорящие страны монархиня часто щебетала на языке и даже шокировала многих выступлением на французском во время государственного банкета в 2014-м. В Букингемском дворце отмечали, что знание французского "сослужило королеве хорошую службу, поскольку у неё часто были причины использовать его при общении с послами и главами государств франкоязычных стран, а также при посещении франкоговорящих регионов Канады".

9. Елизавета II получала около 70 тысяч писем ежегодно

Королева получала порядка 300 писем в день, корреспонденцию приносил один из личных секретарей. Выбирала несколько, которые читала самостоятельно, а затем просила подчинённых ответить. На официальном сайте Елизаветы II указано, что монархиня "проявляла большой интерес к письмам, которые приходили".

10. Королеве не нужны были ни водительские права, ни паспорт

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Елизавета II села за руль во время Второй мировой войны, при этом никакого экзамена по вождению не сдавала, однако водительские права у неё всё же были. Правда, иметь их при себе было необязательно. Закон позволял монархине не использовать удостоверение, поэтому прокатиться с ветерком на любимом "ягуаре" королева могла абсолютно без документов. Что до документа, удостоверяющего личность, все паспорта в Соединённом Королевстве выдаются от имени правящего монарха, поэтому самой Елизавете II он был не нужен. Достаточно было обозначить: "Я королева".

11. Корона Елизаветы II сломалась в день свадьбы

Тиара, которую Елизавета II надела в день свадьбы, была сделана в 1919 году для её бабушки, королевы Марии. Когда в день торжества парикмахер закреплял фату с тиарой, металлический каркас треснул. От королевы-матери будущая монархиня услышала: "У нас есть два часа [чтобы всё исправить], а ещё есть другие тиары".

12. Елизавета II больше 30 лет не изменяла любимому цвету лака для ногтей

Королева Елизавета II аж с 1989 года покрывала ногти определённым оттенком лака — бледно-розовым (Ballet Slippers) от Essie. Этот цвет казался монаршей особе идеальным сразу по нескольким причинам: во-первых, всегда актуален и в моде, во-вторых, не просвечивает через белые перчатки, в-третьих, отлично дополняет любые наряды даже самых смелых оттенков.

13. Королева каждый вечер выпивала бокальчик шампанского

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О пристрастии королевы Елизаветы II к алкоголю изданию как-то раз поведала кузина Её Величества Маргарет Родс: "Перед обедом она пьёт джин и дюбонне с ломтиком лимона и большим количеством льда, за обедом — вино, а вечером — сухой мартини и бокал шампанского".

14. Елизавета II владела квартирой в Нью-Йорке

Для многих иметь недвижимость в "Большом яблоке" — несбыточная мечта, но когда ты королева, нет ничего невозможного. Летом 2015 года стало известно, что Елизавета II приобрела современный пентхаус в Нью-Йорке. Площадь квартиры — около 280 квадратов, стоила она на тот момент 8 миллионов долларов. Здание, в котором расположены апартаменты Её Величества, спроектировал Норман Фостер. Кстати, в 1990-м королева посвятила архитектора в рыцари.

15. Королева просыпалась под игру волынщика