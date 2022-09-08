Директор Костюшкина назвал "потрясающей" работу приставов, объявивших в розыск Монеточку
Объявленная в розыск приставами российская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, не даёт комментариев по этому поводу. Артистка, покинувшая Россию и обосновавшаяся в Литве, продолжает постить фото с новорождённой дочкой и, судя по всему, ни о чём не печалится. Лизу разыскивают за неуплату полумиллиона рублей экс-участнику дуэта "Чай вдвоём" Стасу Костюшкину. В прошлом году экспертиза признала плагиатом хита "Женщина, я не танцую" песню Монеточки "Мама, я не зигую". Пока молодая мама отмалчивается, представителям Костюшкина есть что сказать.
"Деньги она не заплатила. Ну и, видимо, наши приставы совершенно потрясающе работают. Молодцы", — заявил "Газете.ru" концертный директор Костюшкина Сергей Комиссаров.
Он также отметил, что не обсуждал со Стасом ситуацию, поскольку работы хватает, да и ерундой заниматься желания нет.
ТАСС / Карпухин Сергей, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / monetochkaliska