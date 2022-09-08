12 странных привычек, которые есть абсолютно в каждой любящей паре

Со временем влюблённые настолько сильно притираются друг к другу, что начинают жить в собственном, отдельном мире. У любящих партнёров появляются странные и смешные привычки, доказывающие, насколько крепок союз. И если вы думали, что безумные танцы, дурацкие прозвища и ещё многое из нашего списка есть только в ваших отношениях, очень ошибались. Эти вещи присущи абсолютно каждой влюблённой парочке, просто некоторые не признаются.

1. У вас появились дурацкие прозвища друг для друга

Пусть те, кто только недавно начал встречаться, ласково называют друг друга "котиками" и "зайчиками". Опытные партнёры, состоящие в любовных отношениях достаточно долгое время, этот этап уже прошли. Поэтому в арсенале пар со стажем появляются дурацкие, смешные или же непонятные другим клички друг для друга. Супруги превращаются в "телепузиков", "бубусиков" или даже "мистеров Мускулов".

2. Устраиваете дискуссии по поводу имён детей, которых пока не планируете

А почему нет? Это совершенно нормально — пытаться хоть как-то предугадать будущее, к которому нужно быть готовым. Как-то вечером вы в шутку затронете эту тему и с ужасом обнаружите, что вкусы на имена не совпадают. Придётся потратить день или даже неделю, чтобы выбрать несуществующему чаду имя, устраивающее обоих. Но это лишь показатель крепкости любви.

3. Фантазируете, какими будете в старости

Одна из привычек любящих пар — представлять друг друга старыми. Фото © Shutterstock

Можно смело похихикать, представляя мужа лысым и ворчливым дедом, в то время как супруг обязательно уколет вас воображаемым лишним весом. Почти все бабушки имеют неидеальную фигуру. Но, несмотря на подколы, вы продолжаете смотреть в будущее вместе. А так делают именно любящие пары.

4. Принимаете душ вместе, но без секса

Да, наступит однажды тот день, когда поход в душ вместе будет означать просто совместную помывку. И это вполне естественно: страсть с годами немного остыла, а голым телом вторую половинку, с которой живёшь многие годы, уже не удивишь. Зато есть кому потереть вам спинку.

5. Отправляете СМС партнёру из соседней комнаты или звоните

Иногда очень лень напрягать голосовые связки, чтобы кричать, и ноги, чтобы встать и подойти. Поэтому самое время воспользоваться гаджетом и попросить любимую вторую половинку приготовить вам чай или принести туалетную бумагу, например. Поверьте, так делают все и вы не исключение.

6. Переставляете посуду, потому что партнёр разложил всё неправильно

Практически в каждой любящей паре есть привычка переделывать что-то за второй половинкой. Фото © Shutterstock

Взаимопомощь в домашних делах — неотъемлемая часть семейной жизни. Но даже прожив годы вместе и смирившись с недостатками партнёра, всё равно остаётся что-то, с чем мириться вы не намерены. Например, с посудой, которая расставлена не так, как привыкли вы. Практически в каждой паре один из партнёров привык переставлять чистую посуду за другим. Или просто переделывать что-то на свой вкус из раза в раз.

7. Рассматриваете прыщики, странные родинки и вросшие волоски

Одна из тех привычек, в которой никто не любит признаваться, но в паре она есть всегда. Партнёр обязательно подойдёт ко второму с просьбой посмотреть, что это у него там болит на лопатке. Или ещё в каком укромном местечке на теле, куда сам хозяин "находки" дотянуться не может. И, скорее всего, никакого осуждения или отвращения в ответ от второй половинки не получит, только помощь.

8. Прячете испорченные случайно вещи партнёра

Например, вы нечаянно на неправильном режиме постирали свитер жены, из-за чего тот сел. И чтобы лишний раз не расстраивать ненаглядную, просто спрячете свою ошибку. Зато супруга неожиданно услышит в свой адрес предложение пройтись по магазинам, чтобы прикупить ей чего новенького. И такое встречается чаще, чем можно представить.

9. Ходите дома перед партнёром в странном виде

Ходить дома перед партнёром в странном виде — привычка всех искренне любящих людей. Фото © Shutterstock

Любимый человек за годы вместе становится родным не только на словах. А перед членами семьи стесняться не принято. Вот и вы в какой-то момент переодеваетесь в дорогие сердцу дырявые домашние штаны, собираете волосы в небрежный пучок или просто ходите растрёпанной. Никогда бы в жизни вы не показались в таком виде перед кем-то другим, а партнёр смотрит на такую вас постоянно. Вот она — сила любви.

10. Отправляете интимные фото в неподходящее время

А что такого? У кого-то из вас игривое настроение, которым не прочь поделиться со второй половинкой. Да, возможно, у партнёра совещание, важные дела или он просто занят. Но такой неожиданный сюрприз, как вы думаете, обязательно порадует любимого человека. Поверьте, так шалят все парочки.

11. Нюхаете одежду второй половинки, когда очень скучаете

И снова привычка в любящих парах, о которой стесняются рассказывать. Да и зачем? Просто знайте, что даже самый брутальный мужчина, который порой скуп на проявление чувств, в моменты долгой разлуки с избранницей обязательно возьмёт её вещь, чтобы вспомнить запах любимой. Что уж говорить о девушках...

12. Иногда устраиваете ссоры нарочно, чтобы помириться