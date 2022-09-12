Астропрогноз Василисы Володиной: Как действовать 12–18 сентября, когда Меркурий вовсю ретроградит

Астрологический прогноз на неделю с 12 по 18 сентября

Наступившая неделя 12–18 сентября поначалу принесёт многим ощущение "я занимаю особенное место в жизни", но обольщаться не стоит, предупредила астролог Василиса Володина. Неделю открыл расходящийся трин Солнца и Урана, благодаря ему некоторые поймут, что какие-то наши уникальные навыки способны не только поддержать самооценку, но и быть полезными с практической точки зрения.

Даже мелочь вроде знания особенных макросов в Excel или аутентичный рецепт засолки огурцов сейчас способны сделать вас центром внимания. Вспоминайте, чем практически богаты, и применяйте Василиса Володина Астролог

Не стоит забывать и о ретроградности Меркурия, который останется таковым вплоть до 2 октября 2022 года: трёхнедельное путешествие по нашим нервам наименьшая планета Солнечной системы начала 10 сентября. Начиная со среды, 14 сентября, каждый должен быть готов дать отпор, когда возникнет сразу несколько непростых задач: спокойно реагируйте на людей, которые пытаются заболтать/обмануть;

не придирайтесь, если окружающие легкомысленны;

не бойтесь признаться, что чего-то не понимаете — впоследствии сможете подтянуть знания;

работайте аккуратно, делайте всё тщательно, без ожиданий, что промахи сойдут с рук.

Те неурядицы, что возникнут в начале текущей недели, останутся в жизни некоторых людей аж до 18–19 октября, то есть больше чем на месяц. Хорошая новость в том, что уже к концу недели мы будто вернёмся в последние дни лета — доделать то, что было упущено, отметила Василиса Володина. Ещё астролог поделилась алгоритмом действий в период, когда Меркурий ретроградит.

Как действовать во время ретроградного Меркурия — с 10 сентября по 2 октября

Ретроградность Меркурия подчёркивает, что сейчас необходимо увлекаться не отношениями, а практическими делами, практической проработкой, исправлением ошибок. С 20 августа по 17 октября многие дела могут закольцовываться, что-то может пробуксовывать. Многие люди будут ощущать, словно ходят по кругу. Начинать доводить текущие дела до ума, действовать стоит только после 17 октября, посоветовала астролог Володина.

Ретро-Меркурий не нужно считать великим и ужасным. Это довольно частый фактор, который встречается три – четыре раза в год. И да, на три недели начинает замедлять всю нашу жизнь. Ретро-Меркурий — это знак того, что мы в своих желаниях, в своей текучке повседневной забежали впереди процесса жизни Василиса Володина Астролог

В период ретроградного Меркурия придерживайтесь следующей тактики: не планировать ничего нового, особенно большие дела, свершения;

не совершать важных покупок;

под любую деятельность выделять больше времени;

быть готовым столкнуться со старыми задачами и ошибками;

не делать ничего наспех, на лету, на скаку, погружаться в вопросы с головой;

вспоминать наработанные способы решения проблем.