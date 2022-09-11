7 действенных лайфхаков, как не попасться на уловки любовного афериста из Сети

В отчаянной погоне за личным счастьем некоторые доверчивые женщины попадаются на удочку мошенников. Да, к сожалению, даже на сайтах знакомств вас может поджидать злоумышленник, который попытается обмануть и развести на деньги. Любовные аферисты постоянно совершенствуются, придумывают всё более правдоподобные методы "ведения" жертвы. Как не стать одной из обманутых такими "идеальными" мужчинами? Стоит присмотреться к поведению кавалера. Расскажем про несколько моментов и практик мошенников, которые должны насторожить. Аферисты используют их постоянно. Как же на сайте знакомств выявить любовного жулика?

1. В профиле мало информации о мужчине или она украдена

В профиле мало информации о мужчине или она украдена у другого кавалера. Фото © Shutterstock

Банальнейшее, что должно насторожить каждую адекватную женщину, — полупустой профиль. Обычно аферисты заполняют самый минимум, чтобы приложение просто позволило зарегистрировать анкету. Не странно ли, что пользователь с новым профилем активно пытается познакомиться? Ещё один пунктик на подумать — слишком шаблонные и банальные описания себя. Универсальные, даже скажем, нацеленные на масштабный отклик. "Высокий, красивый, накачанный" и всё в таком духе. Кстати, фото мошенники, как и информацию о вымышленной персоне, могут красть у других пользователей. Поэтому, если мужчина показался вам идеальным, следует прогнать его снимки через поисковики и посмотреть, на каких ещё сайтах и под какими именами сидит ваш идеал.

2. Мужчина постоянно задаёт личные вопросы

Распространённая тактика, которую так любят использовать любовные аферисты. Под предлогом невероятной заинтересованности в вас как в собеседнице мужчина засыпает вопросами личного характера. Но будьте осторожны. Рассказывать, а уж тем более показывать что-то незнакомцам из Сети всегда рискованно. Есть все шансы, что мошенник станет шантажировать полученной информацией или через манипуляции, которые вы не распознаете, найдёт к вам ключик.

3. Парень быстро с вами сближается и уже планирует свадьбу

Любовный аферист быстро сближается с женщиной. Фото © Shutterstock

Мошенник из Сети постарается очаровать женщину и захватить её внимание как можно скорее. Устроит настоящий рай на земле, говоря комплименты, признаваясь в любви, задаривая презентами. Вчера мужчина написал "привет", а завтра уже готов бронировать билеты на самолёт для совместной поездки. Ведь именно вы — та, которую он ждал всю свою жизнь. Ну конечно… Именно так любовные аферисты и заманивают в свои сети наивных, одиноких и отчаявшихся дамочек. Признаются в чувствах, рассказывают о планах построить счастливую семью, родить детей и завести собак. Но, вообще, это одна из тактик поведения мошенников на сайтах знакомств.

4. Мужчина всё время отказывается от звонка по видеосвязи

Если человек прикрывается фото другого, чтобы приманить жертву внешностью, конечно, не станет соглашаться на разговоры по видеосвязи. При этом любовный аферист запросто может вам звонить или записывать голосовые сообщения. А некоторые мошенники ещё и притворяются, что находятся в другом городе или даже стране. Против звонков с видео у них всегда заготовлено несколько правдивых отмазок. И если женщина постоянно сталкивается с отказами поговорить лицом к лицу, пусть и через камеру, её точно должно это насторожить.

5. Мужчина идеально подходит под ваши ожидания лучшего партнёра

Мошенник постарается подстроиться под образ идеального партнёра. Фото © Shutterstock

Парень изучил внимательно профиль женщины или втёрся в доверие настолько, что жертва сама неосознанно выдала злоумышленнику всё о своих представлениях идеального партнёра. Вскоре мужчина начал поступать так, как женщина и ждала. Окрылённая счастьем и мыслями, что наконец-то нашла "того самого", девушка перестаёт замечать подвохи в действиях и словах любовного афериста. А мошенник начинает манипулировать и сильнее привязывать даму к себе.

6. Встречи с мужчиной постоянно переносятся

И снова важный момент, на который стоит обратить внимание каждой женщине, коротающей время в приложениях и на сайтах знакомств. Если мужчина только познакомился, а уже сразу предлагает встретиться где-то (особенно в уединённом месте, как его квартира, например), это может быть опасно. Или если с "идеалом" вы общаетесь продолжительное время, но ни видеозвонков, ни предложений встретиться не было, — знайте, перед вами любовный аферист. Даже если парень говорит, что очень хочет этой встречи, рассказывает про дорогую машину, на которой приехал бы за вами, но дела, болезнь, прочие обстоятельства всё мешают вам встретиться, это тоже может сигнализировать, что по ту сторону экрана засел мошенник. Заинтересованный и искренне желающий познакомиться лично мужчина нашёл бы способ увидеться.

7. Мужчина просит помочь финансово