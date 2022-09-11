Появилась новая схема заработка на россиянах через Tinder

Россиянам стали предлагать оформить подписку на Tinder по цене в три раза выше, чем она стоит у самой компании, — 1990 рублей против 599 рублей в месяц. Услуга стала востребованной из-за блокировки официального продления подписки для пользователей из РФ. Они из-за такой схемы рискуют остаться с ничем.

"Нет никаких гарантий, что вам выдадут промокод, что он будет действующим или активным на заявленный срок", — цитирует газета "Известия" исполнительного директора сервиса знакомств Mamba Сергея Веутова.

По словам эксперта, если судить по тексту объявления, Tinder банит пользователей за использование этих промокодов. Иначе, отметил Веутов, зачем бы "продавец" обещал восстановить заблокированный аккаунт при необходимости.

Эксперты отмечают, что сегодня общение перешло в цифровой мир, в соцсети, люди привыкли к этому и отказываться от удобства не собираются. Специалисты советуют при острой необходимости доступа к сервису всё-таки соблюдать меры, повышающие уровень безопасности сделки.

Так, нужно ознакомиться с отзывами на продавца, у которого собираетесь приобретать товар. А ещё убедиться, что площадка, через которую совершаете покупку, выступает гарантом сделки. И наконец, если покупаете аккаунт, платёжные реквизиты в него лучше не вносить.