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10 сентября, 22:18

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя выпивают россияне

Мурашко: В России потребление алкоголя с 2008 года сократилось почти на 43%

В России по итогам 2021 года потребление алкоголя на душу населения сократилось до девяти литров. Это почти на 43% меньше, чем в 2008 году. Об этом 11 сентября, во Всероссийский день трезвости, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021 году он составляет девять литров", — сказал министр журналистам.

По его словам, также снизились заболеваемость и смертность, связанные с потреблением спиртного.

Мурашко напомнил, что употребление алкоголя в разы увеличивает риск развития рака, ухудшает прогнозы лечения, исход при инфекционных заболеваниях. А ещё увлечение алкоголем становится причиной целого ряда болезней сердца.

"Каждая вторая смерть от кардиомиопатии и миокардита ассоциирована с пагубным потреблением алкоголя. При регулярном употреблении алкоголя в организме развиваются выраженные изменения, которые приводят к дистрофическим и склеротическим изменениям мышц и внутренних органов, особенно печени и головного мозга", — добавил глава Минздрава.

Стало известно, насколько сократился ввоз крепкого алкоголя в Россию

Стало известно, насколько сократился ввоз крепкого алкоголя в Россию

Ранее Лайф писал, что российские рестораны стали заменять импортный алкоголь российским. Минсельхоз сообщил, что вопрос внесения зарубежной винодельческой продукции в список товаров для параллельного импорта не рассматривается.

Обложка ©

Freepik

Андрей Григорьев

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