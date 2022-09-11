В Минздраве рассказали, сколько алкоголя выпивают россияне

В России по итогам 2021 года потребление алкоголя на душу населения сократилось до девяти литров. Это почти на 43% меньше, чем в 2008 году. Об этом 11 сентября, во Всероссийский день трезвости, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021 году он составляет девять литров", — сказал министр журналистам.

По его словам, также снизились заболеваемость и смертность, связанные с потреблением спиртного.

Мурашко напомнил, что употребление алкоголя в разы увеличивает риск развития рака, ухудшает прогнозы лечения, исход при инфекционных заболеваниях. А ещё увлечение алкоголем становится причиной целого ряда болезней сердца.

"Каждая вторая смерть от кардиомиопатии и миокардита ассоциирована с пагубным потреблением алкоголя. При регулярном употреблении алкоголя в организме развиваются выраженные изменения, которые приводят к дистрофическим и склеротическим изменениям мышц и внутренних органов, особенно печени и головного мозга", — добавил глава Минздрава.