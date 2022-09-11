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10 сентября, 22:01

Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему МАГАТЭ молчит об ударах ВСУ по Запорожской АЭС

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: МАГАТЭ молчит об обстрелах ЗАЭС Киевом из-за США

Влияние США на ООН распространяется настолько, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не рискует возложить ответственность за обстрелы Запорожской АЭС на украинских военных. С этим же связана позиция экспертов организации по вопросам, касающимся Ирана и Сирии. Такое мнение привёл американский правозащитник Реймонд Макговерн. Ранее он был аналитиком Центрального разведывательного управления США.

"Что ещё хуже, США контролируют ООН. Это видно в ситуации с Ираном, который, как по-прежнему заявляет разведка, не работает над ядерным оружием. Вы не узнаете этого от Международного агентства по атомной энергии", — отметил Макговерн на онлайн-семинаре, организованном международным Шиллеровским институтом.

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что то же самое происходит с Сирией. Расследования показали, что власти САР химическое оружие никогда не применяли, это было инсценировано "Белыми касками" и другими. Как подчеркнул Макговерн, это установили и инспекторы ООН, но назначенные США должностные лица "наложили запрет и перевернули все их выводы". Аналогичное заявление он сделал по поводу Запорожья.

"Ещё хуже с Запорожьем. Крупнейшая АЭС в Европе. Кто обстреливает Запорожье? Чтобы поверить в то, что это делают россияне, вам придётся поверить в то, что россияне обстреливают сами себя. И всё же ООН, МАГАТЭ даже под обстрелом из-за реки не могут сказать, что это украинцы ведут очень опасный обстрел Запорожья", — подчеркнул Макговерн.

По мнению эксперта ЦРУ, всё это является свидетельством того, что "над ООН властвует Запад".

Власти Запорожья обвинили Украину в провокации на ЗАЭС

Власти Запорожья обвинили Украину в провокации на ЗАЭС

Ранее Лайф писал, что МАГАТЭ не исключило остановку единственного работающего реактора ЗАЭС. По словам сотрудников станции, энергетическая инфраструктура, питающая Энергодар, разрушена в результате обстрелов.

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ТАСС / АР / Andriy Andriyenko

Арина Родионова

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