Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему МАГАТЭ молчит об ударах ВСУ по Запорожской АЭС
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: МАГАТЭ молчит об обстрелах ЗАЭС Киевом из-за США
Влияние США на ООН распространяется настолько, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не рискует возложить ответственность за обстрелы Запорожской АЭС на украинских военных. С этим же связана позиция экспертов организации по вопросам, касающимся Ирана и Сирии. Такое мнение привёл американский правозащитник Реймонд Макговерн. Ранее он был аналитиком Центрального разведывательного управления США.
"Что ещё хуже, США контролируют ООН. Это видно в ситуации с Ираном, который, как по-прежнему заявляет разведка, не работает над ядерным оружием. Вы не узнаете этого от Международного агентства по атомной энергии", — отметил Макговерн на онлайн-семинаре, организованном международным Шиллеровским институтом.
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что то же самое происходит с Сирией. Расследования показали, что власти САР химическое оружие никогда не применяли, это было инсценировано "Белыми касками" и другими. Как подчеркнул Макговерн, это установили и инспекторы ООН, но назначенные США должностные лица "наложили запрет и перевернули все их выводы". Аналогичное заявление он сделал по поводу Запорожья.
"Ещё хуже с Запорожьем. Крупнейшая АЭС в Европе. Кто обстреливает Запорожье? Чтобы поверить в то, что это делают россияне, вам придётся поверить в то, что россияне обстреливают сами себя. И всё же ООН, МАГАТЭ даже под обстрелом из-за реки не могут сказать, что это украинцы ведут очень опасный обстрел Запорожья", — подчеркнул Макговерн.
По мнению эксперта ЦРУ, всё это является свидетельством того, что "над ООН властвует Запад".
Ранее Лайф писал, что МАГАТЭ не исключило остановку единственного работающего реактора ЗАЭС. По словам сотрудников станции, энергетическая инфраструктура, питающая Энергодар, разрушена в результате обстрелов.
ТАСС / АР / Andriy Andriyenko