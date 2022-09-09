МАГАТЭ не исключило остановку единственного работающего реактора ЗАЭС

Под угрозой остановки оказался последний работающий реактор на Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сославшись на своих сотрудников на станции, по словам которых, энергетическая инфраструктура, питающая Энергодар, разрушена в результате обстрела.

Напомним, что на днях МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призвало прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей из-за угрозы физической целостности объекта, нарушение которой может повлечь риск "ядерного инцидента". Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь отметил, что идею о так называемой демилитаризации зоны Запорожской АЭС нельзя воспринимать всерьёз, и подчеркнул, что российская сторона только обеспечивает безопасность объекта.