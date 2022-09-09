Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалëв сообщил, что явка на муниципальные выборы в Москве составила 12,8%.

"В нашем штабе подсчитали, если 77 584 человека проголосовали на участках и мы сделали скрин, что 839 752 бюллетеня выдано... примерно явка 12,8%, это на 15:00 сегодня", — сказал Ковалёв журналистам.

Тем временем председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова уточнила, что значительных нарушений на выборах замечено не было, более того, была организована горячая линия, на которую поступило 64 звонка, в основном по вопросам электронного дистанционного голосования.

В Московской области также начался избирательный процесс. Согласно сообщению Мособлизбиркома, текущая явка на выборы составляет 6,3%. При этом всего в первый день выборов в регионе работает 154 избирательных участка.