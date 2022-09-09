"Всё проходит ровно": Эксперт оценил первый выборный день в России
Эксперт Потуремский назвал ожидаемо спокойным первый день выборов в России
Первый день выборов в России не вызвал никаких эксцессов, голосование идёт спокойно, что и следовало ожидать. Об этом РИА "Новости" рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
"Насколько я понимаю, всё проходит ровно, спокойно, законно, впрочем, это ожидаемо и предсказуемо", — подчеркнул он.
Эксперт обратил внимание и на "некие новеллы в избирательном законодательстве": трёхдневное голосование и дистанционный электронный формат выборов. По его словам, эти формы прижились в ряде регионов и граждане воспринимают их как "нечто уже естественное, удобное, достаточно высокое доверие к этому".
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в ряде регионов выборы пройдут в течение трёх дней начиная с сегодняшнего. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
ТАСС / Михаил Терещенко