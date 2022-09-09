"Всё проходит ровно": Эксперт оценил первый выборный день в России

Первый день выборов в России не вызвал никаких эксцессов, голосование идёт спокойно, что и следовало ожидать. Об этом РИА "Новости" рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

"Насколько я понимаю, всё проходит ровно, спокойно, законно, впрочем, это ожидаемо и предсказуемо", — подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание и на "некие новеллы в избирательном законодательстве": трёхдневное голосование и дистанционный электронный формат выборов. По его словам, эти формы прижились в ряде регионов и граждане воспринимают их как "нечто уже естественное, удобное, достаточно высокое доверие к этому".