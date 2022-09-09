В Общественной палате выявили огромное количество фейков о нарушениях на выборах

Максим Григорьев, председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, заявил о выявлении попыток дезорганизовать работу общественных комиссий путём рассылки огромного количества однотипных фейковых сообщений о нарушениях, к которым не прилагается каких-либо доказательств. Об этом сообщили в Общественной Палате РФ.

Он также напомнил и о целой кампании по дискредитации выборного процесса, связанной с иностранными агентами и попросил правоохранителей проверить данный факт. Речь идёт о призывах портить и красть бюллетени с избирательных участков.