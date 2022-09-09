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9 сентября, 13:29

В Общественной палате выявили огромное количество фейков о нарушениях на выборах

Член ОП Григорьев рассказал о попытках дезорганизовать выборный процесс

<p>Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Обложка © <a href="https://www.oprf.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОП России</a></p>

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Обложка © ОП России

Максим Григорьев, председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, заявил о выявлении попыток дезорганизовать работу общественных комиссий путём рассылки огромного количества однотипных фейковых сообщений о нарушениях, к которым не прилагается каких-либо доказательств. Об этом сообщили в Общественной Палате РФ.

Он также напомнил и о целой кампании по дискредитации выборного процесса, связанной с иностранными агентами и попросил правоохранителей проверить данный факт. Речь идёт о призывах портить и красть бюллетени с избирательных участков.

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Матвей Шандрыголов

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