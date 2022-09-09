Андрей Никитин проголосовал на выборах губернатора Новгородской области

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, баллотирующийся на второй срок, отдал свой голос на выборах главы региона. Для исполнения своего гражданского долга он выбрал участок в здании школы № 4 в Боровичах.

"Представлены наблюдатели от всех партий, всё спокойно, комиссия ведёт свою работу. Спасибо всем жителям, которые проявляют активную гражданскую позицию и приходят на участки", — написал Никитин в своём телеграм-канале.

На этом же участке свои голоса отдали сенатор Елена Писарева, директор средней школы № 8 Лариса Артемьева и глава Боровичского района Андрей Герасимов. В бюллетенях значится пять кандидатов: Андрей Никитин ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Алексей Прокопов кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Алексей Чурсинов (ЛДПР), Сергей Шруб ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").