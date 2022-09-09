Захарова прояснила ситуацию с визами для украинцев

Информация о том, что Россия якобы планирует ввести визы для украинских граждан, является в корне неверной. Об этом говорится в распространённом сегодня комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Ранее мы уже неоднократно комментировали ситуацию относительно визового режима в отношениях с Украиной. В этой связи обратили внимание на появившиеся в ряде информагентств сообщения со ссылкой на МИД России о якобы готовящемся введении российской стороной виз для украинских граждан. Это в корне неверно, вводит в заблуждение относительно реального настроя российской стороны", — отметила дипломат.

Представитель МИД добавила, что о зеркальных мерах в ответ на введение Киевом виз для россиян речь не идёт. Россия не планирует создавать дополнительные трудности для въезда в страну простых граждан, которые ищут защиту от преследований украинских националистов. По словам Захаровой, конкретная реакция МИД прорабатывается, ведомство намерено исходить в первую очередь из интересов России и гуманитарных соображений. Она добавила, что министерство в данном вопросе не забывает и о "семейных и иных узах, которые объединяют народы двух стран".