Россия может ввести визы для граждан Украины

Дипломат отметил, что здесь нужно принимать во внимание "весь набор факторов, в том числе гуманитарный".

"Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве", — приводит объяснение Руденко РИА "Новости".