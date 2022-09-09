Россия может ввести визы для граждан Украины
Руденко сообщил, что МИД РФ рассматривает возможность введения виз для украинских граждан
В российском МИД не исключают введение визового режима для граждан Украины. Об этом сообщил журналистам в пятницу замглавы ведомства Андрей Руденко.
Дипломат отметил, что здесь нужно принимать во внимание "весь набор факторов, в том числе гуманитарный".
"Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве", — приводит объяснение Руденко РИА "Новости".
Напомним, что Украина ввела визовый режим с Россией 1 июля этого года. В Киеве заявили, что цель этого — противодействие "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" страны. А накануне Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о закрытии с 19 сентября въезда на территории государств для россиян с любыми шенгенскими визами. А вот Финляндия отказалась ограничивать возможность въезда для российских туристов, по крайней мере пока — до решения Еврокомиссии.
ТАСС / Сергей Бобылев