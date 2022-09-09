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9 сентября, 09:04

Россия может ввести визы для граждан Украины

Руденко сообщил, что МИД РФ рассматривает возможность введения виз для украинских граждан

В российском МИД не исключают введение визового режима для граждан Украины. Об этом сообщил журналистам в пятницу замглавы ведомства Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что здесь нужно принимать во внимание "весь набор факторов, в том числе гуманитарный".

"Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве", приводит объяснение Руденко РИА "Новости".

В МИД пояснили, сколько продлится безвизовый режим для граждан Украины

В МИД пояснили, сколько продлится безвизовый режим для граждан Украины

Напомним, что Украина ввела визовый режим с Россией 1 июля этого года. В Киеве заявили, что цель этого — противодействие "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" страны. А накануне Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о закрытии с 19 сентября въезда на территории государств для россиян с любыми шенгенскими визами. А вот Финляндия отказалась ограничивать возможность въезда для российских туристов, по крайне мере пока — до решения Еврокомиссии.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Калегина

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