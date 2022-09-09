ДНР присоединится к спортивному проекту "Zа самбо"

Глава ДНР Денис Пушилин выразил готовность присоединиться к спортивному проекту "Единой России" "Zа самбо". По его словам, для республики важно участие в подобных проектах наряду со всеми российскими регионами.

"Для нас это ценно. За это, конечно, хотел поблагодарить "Единую Россию", которая не на словах, а на деле включается по ряду направлений. Готовы включаться в проект в полной мере", — сказал он на видеоконференции партии с профильными министерствами и регионами.