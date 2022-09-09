ДНР присоединится к спортивному проекту "Zа самбо"
Глава ДНР Пушилин: Республика готова присоединиться к спортивному проекту "Zа самбо"
Глава ДНР Денис Пушилин выразил готовность присоединиться к спортивному проекту "Единой России" "Zа самбо". По его словам, для республики важно участие в подобных проектах наряду со всеми российскими регионами.
"Для нас это ценно. За это, конечно, хотел поблагодарить "Единую Россию", которая не на словах, а на деле включается по ряду направлений. Готовы включаться в проект в полной мере", — сказал он на видеоконференции партии с профильными министерствами и регионами.
Напомним, политическая партия "Единая Россия" запустила проект под названием "Zа самбо". Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, а председателем общественного совета — секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Планировалось усовершенствовать законодательство в сфере спортивного досуга детей и подростков, а также организовать работу секций самбо на сельских территориях, оказывать содействие строительству и реконструкции залов самбо.
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