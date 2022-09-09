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9 сентября, 08:45

В России выявили 52 106 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 52 106 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом информирует в пятницу оперативный штаб. Кроме того, за последние 24 часа зафиксировано 96 летальных исходов из-за ковида, а ещё 51 086 пациентов полностью выздоровели после болезни.

Всего с начала пандемии в России и до сегодняшнего дня известно о 19 960 295 случаях заражения коронавирусом. Вместе с тем 385 165 смертей за тот же срок медики связывают с ковидом.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что ситуация с ковидом в России не требует дополнительных ограничительных мер, хотя картина складывается несколько специфичная. Из одних регионов новая волна заболеваемости уже уходит, в других — ещё в силе.


Обложка ©

Unsplash / Heike Trautmann

Марина Калегина
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