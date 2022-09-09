В России выявили 52 106 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 52 106 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом информирует в пятницу оперативный штаб. Кроме того, за последние 24 часа зафиксировано 96 летальных исходов из-за ковида, а ещё 51 086 пациентов полностью выздоровели после болезни.

Всего с начала пандемии в России и до сегодняшнего дня известно о 19 960 295 случаях заражения коронавирусом. Вместе с тем 385 165 смертей за тот же срок медики связывают с ковидом.