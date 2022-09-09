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9 сентября, 08:44

ФСБ задержала жителя Симферополя, который угрожал расправой российским военным

В Симферополе задержали мужчину за угрозы расправой российским военным, которые участвуют в специальной военной "Операции Z" на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Задержание жителя Симферополя, который рассылал угрозы расправы над российскими военными. Видео © УФСБ России по Крыму и Севастополю

По данным ведомства, угрозы он размещал в комментариях группового чата в "Телеграме". По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит серьёзное наказание, причём максимальное предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Ранее Лайф писал, что сотрудниками ФСБ России при содействии МВД была пресечена деятельность более чем 90 подпольных оружейников в 40 российских регионах. Всего оперативниками было изъято 349 единиц огнестрельного оружия как российского производства, так и зарубежного. Также силовики обнаружили свыше 46 тысяч боеприпасов и более 40 килограммов тротила и пороха. Как рассказали в ведомстве, арсенал изъятого вооружения был разнообразен: от гранатомётов до противотанковых пусковых установок.

Обложка ©

УФСБ России по Крыму и Севастополю

Николь Вербер

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