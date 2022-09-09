ФСБ задержала жителя Симферополя, который угрожал расправой российским военным

В Симферополе задержали мужчину за угрозы расправой российским военным, которые участвуют в специальной военной "Операции Z" на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

По данным ведомства, угрозы он размещал в комментариях группового чата в "Телеграме". По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит серьёзное наказание, причём максимальное предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее Лайф писал, что сотрудниками ФСБ России при содействии МВД была пресечена деятельность более чем 90 подпольных оружейников в 40 российских регионах. Всего оперативниками было изъято 349 единиц огнестрельного оружия как российского производства, так и зарубежного. Также силовики обнаружили свыше 46 тысяч боеприпасов и более 40 килограммов тротила и пороха. Как рассказали в ведомстве, арсенал изъятого вооружения был разнообразен: от гранатомётов до противотанковых пусковых установок.