Глава МИД Австрии Шалленберг допустил постепенное снятие санкций с России

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает возможным постепенное снятие санкций с России, однако сейчас до этого пока далеко. По словам министра, Евросоюз в ближайшее время не собирается исключать кого-либо из своего чёрного списка.

"Санкции — гибкое средство, но до этого нам ещё далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернёмся к тому, что дипломатия сможет добиться успеха <...> Сейчас важно стратегическое терпение и крепкие нервы. Санкции с каждым днём становятся всё более эффективными", — высказал свою позицию Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung в ответ на вопрос о вероятности отмены рестрикций.

Пока ЕС не собирается исключать российских бизнесменов и чиновников из санкционного списка, продолжил министр и пояснил, что "принцип единогласия может быть проблематичным". Однако, по его оценке, в такой переломный момент крайне важно показать единую позицию вопреки сложностям. Вместе с тем Шалленберг добавил, что для переговоров "нужны обе стороны" и Вена готова стать площадкой для поиска компромисса.