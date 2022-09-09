Словацких хоккеистов из КХЛ продолжат вызывать в национальную сборную

Словацкая федерация хоккея не видит препятствий для того, чтобы вызывать в национальную сборную игроков, выступающих в КХЛ. Об этом сообщает sport.cz.

Ранее решение об отказе вызывать в национальные сборные игроков из КХЛ приняли в Латвии, Швеции, Финляндии и Чехии.

"При вызове хоккеистов в национальную сборную мы будем руководствоваться уровнем их игры, а не местом, где они выступают. Считаем, что наши легионеры в КХЛ не нарушают никаких законов и международных соглашений", — заявили в Федерации хоккея Словакии.