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9 сентября, 08:40

Словацких хоккеистов из КХЛ продолжат вызывать в национальную сборную

Словацкая федерация хоккея не видит препятствий для того, чтобы вызывать в национальную сборную игроков, выступающих в КХЛ. Об этом сообщает sport.cz.

Ранее решение об отказе вызывать в национальные сборные игроков из КХЛ приняли в Латвии, Швеции, Финляндии и Чехии.

"При вызове хоккеистов в национальную сборную мы будем руководствоваться уровнем их игры, а не местом, где они выступают. Считаем, что наши легионеры в КХЛ не нарушают никаких законов и международных соглашений", — заявили в Федерации хоккея Словакии.

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Сейчас в КХЛ выступают семь хоккеистов из Словакии. Среди них — вратари Адам Гуска ("Торпедо") и Патрик Рыбар ("Спартак"), защитники Кристиан Ярош ("Авангард") и Михал Чайковски ("Сибирь"), форварды Адам Лишка ("Северсталь"), Михал Криштоф ("Адмирал") и Самуэль Бучек ("Нефтехимик").

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ХК "Спартак"

Роман Фейгин

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