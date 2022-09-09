Глава Удмуртии Бречалов проголосовал на выборах в администрацию и Госсовет республики
Обложка © Фото предоставлено Лайфу
Глава Удмуртии Александр Бречалов проголосовал на выборах депутатов Госсовета республики и главы региона. Как сообщает пресс-служба местного правительства, Бречалов посетил избирательный участок 4/35 в Доме дружбы народов.
Всего по республике работает 1143 постоянные участковые избирательные комиссии, также открылось 18 временных.
Как писал Лайф, голосование на выборах различного уровня стартовало сегодня почти по всей России. В нём примут участие 44 миллиона избирателей в 82 регионах страны. Причём в некоторых субъектах выборы пройдут в один день — 11 сентября.