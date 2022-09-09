Карл III или Чарльз III?: Полиглот поставил точку в споре о тронном имени нового короля Британии
Полиглот Петров рассказал, почему принц Чарльз в русском языке стал Карлом III
Король Великобритании Карл III. Фото © ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth
Принц Уэльский Чарльз, занявший английский престол после смерти Елизаветы II, именуется в русском языке Карлом III, так как это соответствует латинским правилам произношения. Об этом рассказал лингвист, ведущий программы "Полиглот" Дмитрий Петров в интервью "Газете.ru".
"Имена собственные у французских, испанских, итальянских, немецких и английских политических деятелей и монархов формировались на основе латинского языка. Имя Карл германского происхождения, которое на латинском языке ещё с первого тысячелетия нашей эры звучало как Carolus, произносилось в Англии — Чарльз, во Франции — Шарль, в Испании — Карлос", — пояснил он.
В Средние века официальным дипломатическим языком был латинский, именно тогда сложилась практика разного произношения имён европейских монархов, продолжил эксперт. В России ориентировались на международный язык общения во внешнеполитических связях, поэтому сохранилось именно латинское написание имён западно-европейских монархов, уточнил Петров.
Он напомнил, что Карл III — не единственный пример разночтений. Например, имя французского короля Людовик из-за его латинского написания и произношения Ludovicus. Хотя во Франции оно звучит просто Луи. Также имя нормандского завоевателя Вильгельма по-латински произносится Gulielmus, а по-английски он Уильям. Короли Георги по-латински — Georgius, а по-английски — Джордж. Петров подчеркнул, что в латинском языке невозможно произношение ни Шарль, ни Джордж, ни Луи.
Лайф писал, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.