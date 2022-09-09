Карл III или Чарльз III?: Полиглот поставил точку в споре о тронном имени нового короля Британии

Принц Уэльский Чарльз, занявший английский престол после смерти Елизаветы II, именуется в русском языке Карлом III, так как это соответствует латинским правилам произношения. Об этом рассказал лингвист, ведущий программы "Полиглот" Дмитрий Петров в интервью "Газете.ru".

"Имена собственные у французских, испанских, итальянских, немецких и английских политических деятелей и монархов формировались на основе латинского языка. Имя Карл германского происхождения, которое на латинском языке ещё с первого тысячелетия нашей эры звучало как Carolus, произносилось в Англии — Чарльз, во Франции — Шарль, в Испании — Карлос", — пояснил он.

В Средние века официальным дипломатическим языком был латинский, именно тогда сложилась практика разного произношения имён европейских монархов, продолжил эксперт. В России ориентировались на международный язык общения во внешнеполитических связях, поэтому сохранилось именно латинское написание имён западно-европейских монархов, уточнил Петров.