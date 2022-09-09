Более 200 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Москве в онлайн-формате
Всего за час после начала муниципальных выборов в Москве свой голос в онлайн-формате отдали более 200 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в столице.
Отдать голос в режиме онлайн можно будет в течение всех трёх дней. Также можно будет проголосовать и очно. Принять участие в этом смогут москвичи, имеющие регистрацию в любом районе города, кроме Щукина и большей части ТиНАО: здесь голосовать будут только жители Троицка. Участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера.
Выборы сегодня начались не только в Москве, но и более чем в 80 других регионах России. Так, проходят прямые выборы губернаторов, депутатов шести законодательных собраний, советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
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