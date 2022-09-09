"Единая Россия" направила на избирательные участки более 42 тысяч наблюдателей

"Единая Россия" направила более 42 тысяч наблюдателей на избирательные участки в регионах, где сегодня стартовали выборы. Об этом сообщил в пятницу заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов. По его словам, основная задача, которую единороссы ставят перед своими наблюдателями, — строгий контроль за честностью и открытостью голосования.

"Чтобы всё прошло в рамках закона, мы провели обучение для корпуса наших наблюдателей и выставили их на все участки. Они будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выездного голосования, подсчётом голосов. Реагировать на различные ситуации на участках — примеры таких ситуаций мы разбирали во время обучения в центральном исполкоме "Единой России", — проинформировал Перминов.