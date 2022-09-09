"Единая Россия" направила на избирательные участки более 42 тысяч наблюдателей
"Единая Россия" направила более 42 тысяч наблюдателей на избирательные участки в регионах, где сегодня стартовали выборы. Об этом сообщил в пятницу заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов. По его словам, основная задача, которую единороссы ставят перед своими наблюдателями, — строгий контроль за честностью и открытостью голосования.
"Чтобы всё прошло в рамках закона, мы провели обучение для корпуса наших наблюдателей и выставили их на все участки. Они будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выездного голосования, подсчётом голосов. Реагировать на различные ситуации на участках — примеры таких ситуаций мы разбирали во время обучения в центральном исполкоме "Единой России", — проинформировал Перминов.
Напомним, что в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в ряде регионов выборы пройдут в течение трёх дней, начиная с сегодняшнего. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов.
ТАСС / Михаил Терещенко