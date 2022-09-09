Румынский корабль с 75 военными на борту подорвался на дрейфующей мине в Чёрном море

В Чёрном море при попытке обезвредить дрейфующую мину подорвался румынский военный корабль. О ЧП сообщает пресс-служба Военно-морских сил страны.

Экипаж морского буксира "Лейтенант Димитрие Николеску" (DM-29) оповестили о дрейфующей в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца мине. Команда прибыла на место 8 сентября около 17:45 и попыталась обезвредить снаряд, но из-за сильного ветра и волнения мина сдетонировала. В корабле образовалась пробоина на границе ватерлинии корабля, в кормовой части.

"Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьёзных повреждений", — уточнило оборонное ведомство Румынии.