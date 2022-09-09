Более ста тысяч москвичей проголосовали с помощью ДЭГ в первые 38 минут

Более ста тысяч москвичей отдали свой голос на муниципальных выборах с помощью системы электронного дистанционного голосования (ДЭГ) в первые 38 минут. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам в Мосгордуме Александр Семенников.

"Отметка в 100 тысяч голосов на дистанционном электронном голосовании в Москве была достигнута за 38 минут", — проинформировал он.

Напомним, что в единый день голосования в России проводится около 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в ряде регионов выборы пройдут в течение трёх дней с 9 сентября.