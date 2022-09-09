Стала известна дата коронации Карла III
Карла III официально провозгласят королём Великобритании 10 сентября
Карла III официально возведут на британский престол после смерти его матери, королевы Елизаветы II, уже завтра, 10 сентября. Эту дату приводят сразу несколько британских СМИ — Times, Independent и Би-би-си.
Карл автоматически стал королём как бывший наследник трона. Но согласно традиции должна быть проведена формальная церемония, которую проведёт Совет по престолонаследию в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Ожидается, что сегодня король и королева-консорт Камилла вернутся из шотландского замка Балморал в столицу. По данным СМИ, в районе полудня новый монарх может встретиться с новоиспечённым премьер-министром Лиз Трасс.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.
ТАСС / АР / Daniel Leal