Стала известна дата коронации Карла III

Карла III официально возведут на британский престол после смерти его матери, королевы Елизаветы II, уже завтра, 10 сентября. Эту дату приводят сразу несколько британских СМИ — Times, Independent и Би-би-си.

Карл автоматически стал королём как бывший наследник трона. Но согласно традиции должна быть проведена формальная церемония, которую проведёт Совет по престолонаследию в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Ожидается, что сегодня король и королева-консорт Камилла вернутся из шотландского замка Балморал в столицу. По данным СМИ, в районе полудня новый монарх может встретиться с новоиспечённым премьер-министром Лиз Трасс.