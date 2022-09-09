Глава ЛНР Пасечник заявил о скором освобождении ДНР

"Уверен, что поставленную задачу мы выполним в ближайшее время. Ведь вместе мы сила", — приводит его слова телеграм-канал "Луганскинформцентр Z" .

Как писал Лайф, Вечный огонь зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в ДНР впервые с 2014 года. На церемонии зажжения присутствовали первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, замминистра обороны РФ Тимур Иванов, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Частицу огня, которая зажгла символ Победы на Саур-Могиле, привезли с Вечного огня у Московского Кремля.