ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября 2022, 07:46
3959

Глава ЛНР Пасечник заявил о скором освобождении ДНР

Освобождение территорий Донецкой Народной Республики завершится уже скоро, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в ходе открытия восстановленного мемориала Саур-Могила.

"Уверен, что поставленную задачу мы выполним в ближайшее время. Ведь вместе мы сила", — приводит его слова телеграм-канал "Луганскинформцентр Z".

Главы ЛНР и ДНР заявили об уверенности в скором выполнении задач спецоперации
Главы ЛНР и ДНР заявили об уверенности в скором выполнении задач спецоперации

Как писал Лайф, Вечный огонь зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в ДНР впервые с 2014 года. На церемонии зажжения присутствовали первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, замминистра обороны РФ Тимур Иванов, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Частицу огня, которая зажгла символ Победы на Саур-Могиле, привезли с Вечного огня у Московского Кремля.

BannerImage

Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Донбасс
  • Леонид Пасечник
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar