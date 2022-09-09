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9 сентября, 07:46

Глава ЛНР Пасечник заявил о скором освобождении ДНР

Освобождение территорий Донецкой Народной Республики завершится уже скоро, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в ходе открытия восстановленного мемориала Саур-Могила.

"Уверен, что поставленную задачу мы выполним в ближайшее время. Ведь вместе мы сила", — приводит его слова телеграм-канал "Луганскинформцентр Z".

Главы ЛНР и ДНР заявили об уверенности в скором выполнении задач спецоперации

Главы ЛНР и ДНР заявили об уверенности в скором выполнении задач спецоперации

Как писал Лайф, Вечный огонь зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в ДНР впервые с 2014 года. На церемонии зажжения присутствовали первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, замминистра обороны РФ Тимур Иванов, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Частицу огня, которая зажгла символ Победы на Саур-Могиле, привезли с Вечного огня у Московского Кремля.

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Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Николь Вербер

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