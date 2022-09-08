Главы ЛНР и ДНР заявили об уверенности в скором выполнении задач спецоперации

Главы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об уверенности в том, что задачи российской спецоперации в ближайшее время будут выполнены и победа будет за союзными войсками. Свои заявления политики сделали на церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса Саур-Могила.

Пушилин, в частности, заявил, что в будущем предстоит ещё немало шагов для окончательного оформления победы, но есть ясность, "куда, зачем и почему идти". Победа необходима и она неизбежна, убеждён глава ДНР.

Пасечник со своей стороны отметил, что совместные силы Народной милиции ЛНР, ДНР, Российской Федерации и других народов и национальностей, которые "являются русскими", освобождают земли Донбасса.

"И я уверен, что поставленную задачу мы выполним в ближайшее время, потому что мы сила", — цитирует его ТАСС.

Специалисты Минобороны России за 90 дней завершили масштабную реконструкцию комплекса Саур-Могила в ДНР. На объекте были задействованы 270 военных строителей. В восстановлении участвовали и добровольцы из студенческих отрядов, представляющие 18 российских регионов.