"Память о подвигах и героях": Путин назвал знаковым событием восстановление комплекса Саур-Могила

Открытие восстановленного мемориального комплекса Саур-Могила стало большим и знаковым событием для всех — жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Его восстановление — это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто, не щадя себя, освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года", — сказал глава государства в своём видеообращении по этому поводу.

Обращение Владимира Путина. Видео © Телеграм / Кремль. Новости

Президент напомнил: военная операция началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны.