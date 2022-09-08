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8 сентября, 19:18

"Память о подвигах и героях": Путин назвал знаковым событием восстановление комплекса Саур-Могила

Путин: Восстановление мемориального комплекса Саур-Могила является знаковым событием

Открытие восстановленного мемориального комплекса Саур-Могила стало большим и знаковым событием для всех — жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Его восстановление — это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто, не щадя себя, освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года", сказал глава государства в своём видеообращении по этому поводу.

Обращение Владимира Путина. Видео © Телеграм / Кремль. Новости

Президент напомнил: военная операция началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны.

На Саур-Могиле в ДНР установили фигуру Солдата Победы

На Саур-Могиле в ДНР установили фигуру Солдата Победы

Ранее Лайф сообщал, что на восстановленном мемориале Саур-Могила в ДНР зажгли Вечный огонь. Вечный огонь расположен у подножия обелиска высотой 36 метров, который установлен на самой вершине кургана в Шахтёрском районе ДНР. Ранее пламя уже зажигали, но только в тестовом режиме.

Обложка ©

Телеграм / Кремль. Новости

Дмитрий Алексиевич

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