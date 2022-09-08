Жёлтый уровень террористической опасности в Крыму продлён до 23 сентября

В Крыму продлили жёлтый уровень террористической опасности, введённый на территории полуострова 11 апреля, на этот раз — до 23 сентября. Об этом у себя в Telegram сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 8 сентября 2022 года до 20:00 23 сентября 2022 года будет действовать высокий (жёлтый) уровень террористической опасности", — написал он.

Режим введён на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского районов. Он действует также на объектах региональных министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству, уточнил Аксёнов.

В регионе, по его словам, по-прежнему сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется на разных уровнях властями полуострова. Безопасность жителей и гостей республики в полном объёме обеспечивают полиция полуострова и силовые структуры.