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8 сентября, 20:16

Украинские войска выпустили по Горловке 30 снарядов из РСЗО "Град"

Украинские войска ударили по Горловке 30 залпами из систем "Града", об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Здесь отметили, что был зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины, под ударом оказался Никитовский район города.

Мирная жительница погибла при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мирная жительница погибла при обстреле Горловки со стороны ВСУ

О том, что Вооружённые силы Украины ударили по Донецку из "Градов", ранее сообщалось тоже: так, 4 августа было выпущено пять ракет. Удар был нанесён в 21:05, ракеты были запущены из населённого пункта Красногоровка. Целью стал Кировский район Донецка.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дмитрий Алексиевич

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