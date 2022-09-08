Украинские войска выпустили по Горловке 30 снарядов из РСЗО "Град"

Украинские войска ударили по Горловке 30 залпами из систем "Града", об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Здесь отметили , что был зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины, под ударом оказался Никитовский район города.

О том, что Вооружённые силы Украины ударили по Донецку из "Градов", ранее сообщалось тоже: так, 4 августа было выпущено пять ракет. Удар был нанесён в 21:05, ракеты были запущены из населённого пункта Красногоровка. Целью стал Кировский район Донецка.