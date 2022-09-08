Путин заявил, что снос памятников воинам вызывает боль в сердце

В России с болью в сердце видят, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР.

"С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов. Для России всё это немыслимо. Мы — плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев — это предупреждение всем, кто отрёкся от своих предков и забыл уроки истории", — отметил глава государства.

Также Путин выразил слова благодарности всем, кто участвовал в возрождении комплекса. Российский лидер заметил, что идея восстановления мемориального комплекса родилась ещё несколько лет назад. И то, что она воплощена в жизнь, — заслуга многих людей и организаций, государственных и общественных структур, сказал президент. "Новоиспечённые нацисты", по его словам, развязали войну на Саур-Могиле, почти разрушив её, но ополченцы Донбасса отбили высоту, повторив подвиг предков.

"Здесь семьями отмечали День Победы, обязательно приходили сюда 8 сентября — в годовщину освобождения Донбасса от гитлеровцев. Но в 2014 году спокойная, мирная жизнь в регионе закончилась. Новоиспечённые нацисты развязали здесь новую войну. Саур-Могила стала местом сражений, а мемориал был практически разрушен", — сказал Путин.

Следует отметить, что специалисты Минобороны России за 90 дней завершили масштабную реконструкцию комплекса "Саур-Могила" в ДНР. На объекте были задействованы 270 военных строителей. В восстановлении участвовали и добровольцы из студенческих отрядов, представляющие 18 российских регионов.