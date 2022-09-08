Кадыров заявил, что союзные войска закрепляются в городе Соледаре
Союзные войска закрепляются в Соледаре в ДНР и готовятся взять город под полный контроль. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Кадырова, со стороны украинских формирований наблюдаются полное отсутствие боевого духа и беспомощность, и "всё хвалёное западное оружие тоже мало чем им помогает". Наши бойцы решительно настроены решить боевую задачу, добавил глава Чечни. Кадыров также выразил слова благодарности командованию и личному составу спецназа "Ахмат" за мужество и героизм, пожелал им скорейшей победы "над националистической нечистью" и скорейшего освобождения Соледара.
Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что потери ВСУ в результате специальной военной операции России составили десятки тысяч человек убитыми и ранеными.
ТАСС / Елена Афонина