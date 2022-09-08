В Херсоне прогремело не менее десяти взрывов
Череда мощных взрывов прогремела вечером 8 сентября в Херсоне. Предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Взрывы были слышны около 21:50, при этом в небе над городом не было видно следов от ракет. Изначально появлялась информация о пяти взрывах. Позже стало известно, что в Херсоне прогремело ещё более пяти взрывов.
ВСУ нанесли удар по району Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Новой Каховки.
"Новая Каховка снова под обстрелом. Работает наше ПВО. Более 10 ракет выпустили по атакующим наши бойцы. Под ударом Каховская ГЭС и подъездные пути к ней", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что угольная база города Голая Пристань в Херсонской области загорелась после обстрела со стороны украинских военных. Никто не пострадал.
ТАСС / Сергей Мальгавко