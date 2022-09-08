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Опубликовано 8 сентября 2022, 20:30

В Херсоне прогремело не менее десяти взрывов

Череда мощных взрывов прогремела вечером 8 сентября в Херсоне. Предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Взрывы были слышны около 21:50, при этом в небе над городом не было видно следов от ракет. Изначально появлялась информация о пяти взрывах. Позже стало известно, что в Херсоне прогремело ещё более пяти взрывов.

В Мелитополе прогремели пять взрывов, сработали средства ПВО
В Мелитополе прогремели пять взрывов, сработали средства ПВО

ВСУ нанесли удар по району Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Новой Каховки.

"Новая Каховка снова под обстрелом. Работает наше ПВО. Более 10 ракет выпустили по атакующим наши бойцы. Под ударом Каховская ГЭС и подъездные пути к ней", — говорится в сообщении.

Более десяти взрывов прогремело в Херсоне
Более десяти взрывов прогремело в Херсоне

Ранее сообщалось, что угольная база города Голая Пристань в Херсонской области загорелась после обстрела со стороны украинских военных. Никто не пострадал.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын
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