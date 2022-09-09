На мемориале Саур-Могила в ДНР впервые с 2014 года зажгли Вечный огонь

Мемориал на кургане Саур-Могила был торжественно открыт в 1967 году, он находится в окрестностях города Снежное. В 1943 году в этих местах шли ожесточённые бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков. В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боёв между украинскими войсками и местным ополчением. Обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой девять метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита. В этом году российские военные строители совместно с добровольцами начали восстанавливать мемориальный комплекс.