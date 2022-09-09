На мемориале Саур-Могила в ДНР впервые с 2014 года зажгли Вечный огонь
Вечный огонь зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в ДНР впервые с 2014 года. На церемонии зажжения присутствовали первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, замминистра обороны РФ Тимур Иванов, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Частицу огня, которая зажгла символ Победы на Саур-Могиле, привезли с Вечного огня у Московского Кремля.
Мемориал на кургане Саур-Могила был торжественно открыт в 1967 году, он находится в окрестностях города Снежное. В 1943 году в этих местах шли ожесточённые бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков. В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боёв между украинскими войсками и местным ополчением. Обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой девять метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита. В этом году российские военные строители совместно с добровольцами начали восстанавливать мемориальный комплекс.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что открытие восстановленного мемориального комплекса Саур-Могила стало большим и знаковым событием для всех — жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны.
Telegram / Российское военно-историческое общество