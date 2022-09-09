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8 сентября, 21:47

Вашингтон рассматривает новый способ сбить цены на топливо

Bloomberg: США хотят сбить цены на топливо запасами из стратегического резерва

США с целью сбить рост цен на топливо рассматривают варианты с высвобождением дополнительных запасов нефти из стратегических резервов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

"В администрации президента США Джо Байдена изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объёмы из стратегических резервов страны", гласит текст сообщения агентства.

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Собеседники Bloomberg информируют, что цены на нефть в декабре могут начать расти после отказа Европы от энергоносителей из РФ. Эта ситуация приведёт к дополнительному роста спроса на рынках в мире, а также увеличит цены.

По информации источников агентства, в случае если решение задействовать стратегические резервы будет принято, то в качестве сроков его реализации рассматриваются три месяца — ноябрь, декабрь и январь.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен высказала мнение, что введение потолка цен на российскую нефть приведёт к уменьшению доходов Москвы. По её оценке, благодаря этой мере может пойти вниз стоимость энергоносителей на глобальном рынке.

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ТАСС / EPA / HENRY CHIRINOS

Дмитрий Алексиевич

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