Вашингтон рассматривает новый способ сбить цены на топливо

США с целью сбить рост цен на топливо рассматривают варианты с высвобождением дополнительных запасов нефти из стратегических резервов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

"В администрации президента США Джо Байдена изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объёмы из стратегических резервов страны", — гласит текст сообщения агентства.

Собеседники Bloomberg информируют, что цены на нефть в декабре могут начать расти после отказа Европы от энергоносителей из РФ. Эта ситуация приведёт к дополнительному роста спроса на рынках в мире, а также увеличит цены.

По информации источников агентства, в случае если решение задействовать стратегические резервы будет принято, то в качестве сроков его реализации рассматриваются три месяца — ноябрь, декабрь и январь.