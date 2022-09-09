Один из главарей ИГИЛ задержан в Турции

Ранее в Лондоне по обвинению в терроризме задержали Эйна Лесли Дэвиса — члена группы палачей, известной как "Битлз" и состоящей из боевиков ИГИЛ. Задержали его в одном из лондонских аэропортов по прибытии из Турции, где несколько лет назад его также осудили по обвинению в терроризме.