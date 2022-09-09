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8 сентября, 21:04

Один из главарей ИГИЛ задержан в Турции

Эрдоган сообщил о задержании в Турции одного из ключевых главарей ИГИЛ

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил о задержании в стране одного из главарей террористической организации ИГИЛ*.

"Президент Эрдоган объявил, что в Турции пойман террорист по имени Абу Зейд, который входит в число руководителей высшего звена ИГИЛ", — гласит молния телеканала NTV.

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Американские военные ликвидировали главаря ИГИЛ в Сирии с помощью дрона

Ранее в Лондоне по обвинению в терроризме задержали Эйна Лесли Дэвиса — члена группы палачей, известной как "Битлз" и состоящей из боевиков ИГИЛ. Задержали его в одном из лондонских аэропортов по прибытии из Турции, где несколько лет назад его также осудили по обвинению в терроризме.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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ТАСС / ФЗ / Mahir Ala

Дмитрий Алексиевич

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