Один из главарей ИГИЛ задержан в Турции
Эрдоган сообщил о задержании в Турции одного из ключевых главарей ИГИЛ
Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил о задержании в стране одного из главарей террористической организации ИГИЛ*.
"Президент Эрдоган объявил, что в Турции пойман террорист по имени Абу Зейд, который входит в число руководителей высшего звена ИГИЛ", — гласит молния телеканала NTV.
Ранее в Лондоне по обвинению в терроризме задержали Эйна Лесли Дэвиса — члена группы палачей, известной как "Битлз" и состоящей из боевиков ИГИЛ. Задержали его в одном из лондонских аэропортов по прибытии из Турции, где несколько лет назад его также осудили по обвинению в терроризме.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
ТАСС / ФЗ / Mahir Ala