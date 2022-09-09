Авиакомпания Air Moldova объявила дату возобновления полётов в Москву

С 1 октября возобновляется прямое авиасообщение между Москвой и Кишинёвом, которое было прервано после начала спецоперации в конце февраля. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Air Moldova.

"Air Moldova после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года возобновит авиаперелёты в Москву начиная с 1 октября", — говорится на сайте.

Как отметили в Air Moldova, данное решение связано с многочисленными обращениями граждан Молдавии, которые хотят вернуться домой или воссоединиться с семьями, а также с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретённые в период пандемии и после закрытия неба.