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9 сентября, 07:44

Авиакомпания Air Moldova объявила дату возобновления полётов в Москву

С 1 октября возобновляется прямое авиасообщение между Москвой и Кишинёвом, которое было прервано после начала спецоперации в конце февраля. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Air Moldova.

"Air Moldova после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года возобновит авиаперелёты в Москву начиная с 1 октября", — говорится на сайте.

Как отметили в Air Moldova, данное решение связано с многочисленными обращениями граждан Молдавии, которые хотят вернуться домой или воссоединиться с семьями, а также с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретённые в период пандемии и после закрытия неба.

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А ранее Лайф писал, что авиакомпании получат возможность использовать спрямлённый коридор для коротких рейсов в Сочи и Турцию. По нему будут пропускать не более 15 самолётов в час в каждую сторону.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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